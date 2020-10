Spetalen-aksje med eventyrlig oppgang etter nye grep

Hovedindeksen endte ned 0,58 prosent til 868,42 poeng. Det ble omsatt aksjer for 3,9 milliarder kroner drøyt.

Wall Street åpnet opp, mens det var blandet stemning på Europa-børsene.

Olje

Ved børsens stengetid kostet et fat brentolje 42,26 dollar, ned 0,42 prosent for dagen. WTI-oljen var ned 0,13 prosent til 40,65 dollar fatet.

Den saudiarabiske energiministeren, prins Abdulaziz bin Salman, sier ifølge TDN Direkt at Opec+ følger markedet nøye og antyder at de ikke vil nøle med å be om ytterligere tilbudsbegrensning om nødvendig. Etterspørselen etter olje er truet av coronaviruset og restriksjoner mot viruset, som også hemmer økonomien.

Equinor falt 1,09 prosent til 132,10 kroner, mens Aker BP stengte 1,32 prosent i rødt til 150 kroner.

Vinnere

Nordic Semiconductor var dagens nest mest omsatte aksje etter kvartalstall. Teknologiselskapet økte inntektene med 45,3 prosent til 119 millioner dollar sammenlignet med samme periode i fjor. Nettoresultatet ble på 15,8 millioner dollar, mot 5,8 millioner dollar for et år siden. Aksjen gikk opp 9,56 prosent til 112,30 kroner.

Øystein Stray Spetalens Saga Tankers endte opp 67,06 prosent til 1,42 kroner. På det meste ble aksjen omsatt for 2,04 kroner.

Oppturen kommer etter at selskapet mandag ettermiddag annonserte ny investeringsstrategi i fornybarsegmentet, samt at det henter Bjørn Simonsen, tidligere Nel-topp, som ny adm. direktør.

Kid ble løftet med nye 3,64 prosent til 96,80 kroner. Pareto Securities løftet kursmålet fra 105 til 120 kroner med gjentatt kjøpsanbefaling.

Tapere

Tirsdag formiddag gikk en av de største restruktureringene i et norsk offshorerederi noensinne igjennom. På den ekstraordinære generalforsamlingen i Solstad Offshore ble alle forslagene godkjent. Skudeneshavn-rederiet får redusert gjelden fra 33 til 23 milliarder kroner ved at en stor del av DNBs lån gjøres om til egenkapital. Aksjen stupte 35,66 prosent til 0,24 kroner.

Vi merker oss at traderfavoritten Quantafuel raste 11,44 prosent til 46,05 kroner.

XXL sank 4,46 prosent til 28,54 kroner. Selskapet legger frem kvartalstall neste uke, og i forkant har analytikerne en klar forventning om bedre tall.