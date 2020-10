De ledende indeksene på Wall Street endte i grønt på optimisme for ny krisepakke

TAPSREKKE: Tesla-aksjen stengte ned for fjerde dag på rad.

De ledende indeksene på Wall Street endte i grønt tirsdag, etter Nancy Pelosi uttrykte optimisme for at det skulle bli enighet om en ny krisepakke i løpet av dagen.

Dow Jones stengte opp 0,53 prosent til 28.346,16 poeng.

S&P 500 la på seg 0,48 prosent til 3.443,51 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,33 prosent til 11.516,49 poeng.

Tapsrekke for Tesla

Tesla ventes å legge frem rapporten for tredje kvartal i morgen, men det er lite optimisme å spore. Aksjen stengte nemlig ned for fjerde dag på rad, som er den lengste rekken med nedgang siden 18. mars.

Det har gått trått for selskapet siden toppnoteringen 31. august, da den stengte til 498,32 dollar. Dette innebærer at aksjen er ned over 15 prosent siden toppen.

Tesla-aksjen stengte ned 2,06 prosent for dagen.

Optimisme for krisepakke

Demokratenes flertallsleder i Representantenes Hus, Nancy Pelosi, ga tirsdag oppløftende nyheter for de amerikanske innbyggerne som håper på en ny redningspakke. Hun uttalte at partiet hennes og Det Hvite Hus har kommet nærmere enighet i forhandlingene, men en endelig konklusjon lar fortsatt vente på seg. Det skriver CNBC.

Det store spørsmålet er om partene vil komme til enighet før presidentvalget i november, der Biden fortsatt ligger foran på målingene. Flere analytikere har hevdet at morgendagens presidentdebatt er den siste muligheten for Trump å klore seg tilbake i kampen om presidentskapet. Det skriver MarketWatch.

Dersom partene skulle komme til enighet, kan det bli én mindre ting å tenke på for Trump-administrasjonen i oppløpet til valget.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 0,1 prosent til 29,22.

Gullprisen var opp 0,1 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.913,8 dollar.

Nordsjøoljen steg 0,8 prosent til 42,98 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 1,0 basispunkter til 0,107 prosent.

Renten på 2-åringen falt 2,0 basispunkter til 0,141 prosent.

10-års renten steg 2,6 basispunkter til 0,797 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 4 basispunkter til 1,600 prosent.