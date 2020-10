Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger onsdag morgen.

Etter 29 minutters handel står hovedindeksen i 869,64, opp 0,14 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 806 millioner kroner.

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,14 prosent til 42,82 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,45 prosent prosent til 41,41 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,26 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Equinor stiger 0,11 prosent til 132,25 kroner, mens Aker BP er ned 0,37 prosent til 149,45 kroner.

Knallrødt

PCI Biotech faller hele 50,38 prosent til 22,95 kroner. Det skjer etter at selskapet i morges melder at legemiddelgiganten AstraZeneca avslutter sitt samarbeid med selskapet.

Også Scatec Solar faller tungt, og aksjen er nå ned 7,00 prosent til 228,60 kroner.

Selskapet meldte i natt at de har hentet 4,8 milliarder kroner . I forbindelse med emisjonen reduserer imidlertid Equinor sin eierandel i solselskapet til 13,7 prosent.

Resultatsesongen fortsetter, og Borregaard faller 6,78 prosent til 132,00 kroner. Selskapet ga inntektene et lite løft, men coronasituasjonen preget likevel.

Øystein Stray Spetalens Saga Tankers var gårsdagens store vinner med en oppgang på hele 67,06 prosent. Onsdag faller aksjen tilbake 8,45 prosent til 1,30 kroner.

Oppturen på Oslo Børs tirsdag, kom etter at selskapet mandag ettermiddag annonserte ny investeringsstrategi i fornybarsegmentet , samt at det henter Bjørn Simonsen, tidligere Nel-topp, som ny adm. direktør. Sent tirsdag kveld meldte selskapet også at de har hentet 70 millioner kroner i en rettet emisjon.

Link Mobility gjør onsdag comeback på Oslo Børs. Aksjen omsettes nå for 52,89 kroner.

Opptur

Storebrand stiger onsdag morgen 5,22 prosent til 56,08 kroner etter å ha lagt frem svært solide tall for tredje kvartal.

Forsikringsselskapets resultat før skatt vokste fra 585 millioner i tredje kvartal 2019 til 889 millioner kroner i år.

Telenor innfridde også forventningene i tredje kvartal, og var nær en dobling av resultatet før skatt. Aksjen stiger 3,64 prosent til 155,15 kroner.

Dagens største vinner er Lifecare , som klatrer 18,75 prosent til 6,65 kroner.

Selskapet eier 25 prosent av Covid-19-testselskapet Digital Diagnostics. Etter en byttehandel denne uken viser det seg at Lifecares aksjepost er verdsatt til mer enn 2 milliarder kroner.