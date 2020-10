PCI Biotech og Grieg Seafood stupte på Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,25 prosent før den sluttet på 857,55 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,4 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,58 dollar, ned 0,4 prosent. Equinor falt 0,4 prosent til 131,60 kroner mens Aker BP endte uforandret på 150 kroner.

Onsdagens store taper var PCI Biotech som stupte 51,5 prosent til 22,45 kroner. Det skjedde etter at selskapet meldte at legemiddelgiganten AstraZeneca avslutter sitt samarbeid med selskapet. Beslutningen skal være basert på en strategisk evaluering dagens utviklingsbehov.

Grieg Seafood venter et negativt driftsresultat før verdijusteringer på 187 millioner kroner i tredje kvartal 2020, mot et positivt driftsresultat på 154 millioner for et år siden. Selskapet kan nå komme i brudd med lånebetingelsene i låneavtalene. Ledelsen har valgt å utsette deler av det planlagte prosjektet ved Newfoundland.

Aksjen stupte 17,9 prosent til 70 kroner.

Telenor la frem sine tredjekvartalstall og knuste analytikernes forventninger. Driftsresultatet kom inn på 8,2 milliarder kroner, opp fra 6,7 milliarder i fjor, og langt over analytikernes forventninger om 7,1 milliarder. Selskapet satt igjen med 5,2 milliarder kroner på bunnlinjen.

Aksjen klatret 1,3 prosent til 151,60 kroner.

Storebrand økte i tredje kvartal 2020 de totale inntektene til 26,4 milliarder kroner, opp fra 18,2 milliarder i samme periode i fjor. Resultatet før skatt vokste fra 585 millioner i tredje kvartal 2019 til 889 millioner kroner i år.

Aksjen gikk opp 3,0 prosent og sluttet på 54,90 kroner.

Lifecare hoppet 19,6 prosent til 6,70 kroner. Selskapet eier 25 prosent av Covid-19-testselskapet Digital Diagnostics. Etter en byttehandel denne uken viser det seg at Lifecares aksjepost er verdsatt til mer enn 2 milliarder kroner.

Scatec Solar falt 9,9 prosent til 221,60 kroner. Selskapet har hentet 4,8 milliarder kroner . I forbindelse med emisjonen reduserer imidlertid Equinor sin eierandel i solselskapet til 13,7 prosent.