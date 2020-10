AT&T med lengste tapsrekke på 18 år

De ledende indeksene på Wall Street lå lenge og vaket mellom opp- og nedgang, men endte ned. Snapchat og Netflix preget nyhetene, med svært forskjellige utfall.

Dow Jones stengte ned 0,26 prosent til 28.235,55 poeng.

S&P 500 krympet 0,18 prosent til 3.437,01 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,29 prosent til 11.483,47 poeng.

Telekomgigant med historisk tapsrekke

Telekomgiganten stengte ned for tiende dag på rad, hvilket er den lengste tapsrekken siden 2002.

Utviklingen fant sted etter konkurrenten Verizon slapp tall for tredje kvartal, og til tross for at bransjen har vært mindre påvirket av coronakrisen enn mange andre, var det ikke mye optimisme å spore. Både topp- og bunnlinjen ble redusert, og nyhetene smittet følgelig over på AT&T. Det gjenstår å se om AT&T klarer å snu trenden på torsdag, når selskapet offentliggjør rapporten for tredje kvartal.

AT&T-aksjen stengte ned 0,1 prosent.

Snapchat til all-time high

Snap Inc., selskapet bak den populære appen Snapchat, leverte tirsdag tall for tredje kvartal som knuste analytikernes forventninger. De sterke tallene har gjort at investorer har kastet seg over aksjen onsdag.



Snapchat-aksjen stengte opp 28,3 prosent.

De solide resultatene fra Snapchat var med på å drive opp flere av de andre sosiale media-aksjene. Facebook endte opp 4,2 prosent, mens Twitter og Pinterest steg henholdsvis 8,4 prosent og 9,0 prosent.

«Snap satt tonen for resultatene til selskaper i digital media ved å levere en av de sterkeste prestasjonene i nyere minne, sammenlignet med forventningene, for en skalert markedsføringsplattform», skrev analytikere i Stifel, ifølge MarketWatch.

Vaksinekandidat falt etter nyheter om dødsfall

AstraZeneca har lenge vært en av de fremste i kampen om å finne en vaksine mot coronaviruset. Onsdag faller imidlertid aksjen etter en brasiliansk helseinstitusjon hevdet at en frivillig for testing har omkommet. AstraZeneca har foreløpig ikke gitt et svar på nyhetene.

Aksjen stengte ned 1,2 prosent.

Netflix skuffet

Netflix skapte overskrifter tirsdag da de leverte tall for andre kvartal som endte under forventning. Mens selskapet har hatt en eventyrlig vekst under coronakrisen, har det nå stoppet opp for selskapet.

Selskapet leverte et resultat på 1,74 dollar pr. aksje, mot forventede 2,14 dollar. Dette til tross for at omsetningen endte på 6,44 milliarder dollar, mot forventede 6,38 milliarder dollar.

Aksjen stengte ned 6,9 prosent på nyhetene om de skuffende tallene.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 2,7 prosent til 28,56.

Gullprisen var opp 0,6 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.926,7 dollar.

Nordsjøoljen falt 2,4 prosent til 41,74 dollar pr. fat.

3-måneders renten falt 0,9 basispunkter til 0,091 prosent.

Renten på 2-åringen falt 0,4 basispunkter til 0,145 prosent.

10-års renten steg 2,6 basispunkter til 0,815 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 2,6 basispunkter til 1,620 prosent.