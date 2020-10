Oslo Børs faller i åpningen

\

slo Børs faller torsdag morgen.

Etter 34 minutters handel står hovedindeksen i 848,28, ned 1,08 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 684 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen uendret på 41,70 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,51 prosent til 41,04 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,58 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Det amerikanske energidepartementet (EIA) la onsdag frem tall som viste at amerikanske bensinlagre i forrige uke økte med 1,9 millioner fat. På forhånd var det ifølge TDN Direkt ventet et lagertrekk på 1,8 millioner fat.

Tallene viste også en nedgang i bensinetterspørsel på 290.000 fat pr. dag.

«Det mest ødeleggende tallet for oljeprisen var at bensinforbruket svekkes, noe som igjen smelter sammen med frykten for at Covid-19 igjen begynner å påvirke forbrukeratferd ved bensinpumpene negativt», sier sjefsmarkedsstrateg Stephen Innes i AXI, ifølge TDN Direkt.

Akselereringen av Libysk oljeproduksjon bidrar ifølge nyhetsbyrået til bekymring på tilbudssiden. Libya er nå oppe i en produksjon på ca. 500.000 fat olje pr. dag, og myndighetene i Tripoli forventer ifølge nyhetsbyrået å doble det tallet innen 2020.

I rødt

ArcticZymes troner på toppen av taperlisten, og er i øyeblikket ned 26,34 prosent til 60,40 kroner etter at de torsdag morgen la frem sine tredjekvartalstall.

Bioteknologiselskapets inntekter og EBITDA falt sammenlignet med forrige kvartal, noe som skaper sur stemning blant investorene. Siden årsskiftet er aksjen opp 1.193 prosent, noe som gjør den mer sårbar for skuffelser.

Resultatsesongen fortsetter, og torsdag har blant andre DNB lagt frem tall. Storbanken nærmer seg nå normale tapsnivåer, og avskriver kun 776 millioner kroner i sin låneportefølje på nær 1.670 milliarder kroner. Aksjen faller 2,11 prosent til 137,05 kroner.

Norske SkogNSG meldte om kraftig resultatfall og få tegn til bedring i etterspørselen. Det sender aksjen ned 5,20 prosent til 25,50 kroner.

Heller ikke for Carasent var tredje kvartal noe å rope hurra for. Grunnet en opsjonsavtale gikk selskapet med dundrende underskudd, og aksjen faller nå 4,73 prosent til 26,20 kroner.

Tomra overgikk forventningene i tredje kvartal, men meldte også at konsernsjef Stefan Ranstrand vurderer å gå av. Aksjen er ned 1,72 prosent til 388,60 kroner.

Oppgang

Aker Carbon Capture stiger 8,91 prosent til 8,60 kroner. Selskapet meldte i morges at de nå inngår samarbeid med den svenske energigiganten Vattenfall.