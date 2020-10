Flyaksjene steg på Wall Street til tross for elendige kvartalstall

Den ble en positiv handelsdag på Wall Street torsdag. Alle de toneangivende indeksene stengte i pluss.

Makrotall bedre enn ventet

Utviklingen kommer etter at tall viste at 787.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 17. oktober.

Konsensus på forhånd pekte mot 860.000 førstegangssøkere.

Forrige ukes jobless claims-tall viste 898.000 førstegangssøkende til ledighetstrygden, som var det høyeste antallet notert siden 22. august. Dette tallet er nå revidert ned til 842.000.

Jobless claims-tallet har nå vært under én million i åtte strake uker.

Valget i fokus

Valget i USA finner sted 3. november. Nylige meningsmålinger viser tidligere visepresident Joe Biden foran Trump og peker også mot en potensiell «blå bølge» der demokratene vinner presidentskapet, oppnår et flertall i senatet og beholder kontroll av Representantenes hus, skriver CNBC.

Noen investorer har støtter ideen om en demokratisk seier, og bemerker at det kan gjøre det lettere å presse gjennom mer finanspolitisk stimulans i fremtiden.

– Jeg tror at hva som vil skje ved en blå bølge, vil være bra i den forstand at neste år vil vi få enorm finanspolitisk stimulans, som vil gi et stort løft for økonomien. Det er ingen tvil om at Main Street kommer til å dra nytte under dette programmet, sier hedge fond-sjef Paul Tudor Jones, ifølge CNBC.

Jones advarer imidlertid om potensiell innvirkning fra Bidens skattepolitikk på markedet.

– På den andre siden er det det som skjer med finansielle eiendeler. Jeg tror at under en blå bølge og Biden-skatteplanen, vil finansielle eiendeler på lang sikt lide mye, sier Jones.

I natt norsk tid avholdes den siste debatten mellom Donald Trump og Joe Biden i Nashville, Tennessee.

PRESIDENTVALGET: Utfallet av valget i USA kan ha stor innvirkning på markedene, mener flere. Foto: AP

Opp, opp og opp

Den brede S&P-500 steg 0,52 prosent til 3.453,59.

Det ble en god handelsdag for bankaksjene. Storbanken Bank of America klatret 3,41 prosent, mens Goldman Sachs steg 1,23 prosent. Citigroup stengte på sin side opp 2,19 prosent, mens Morgan Stanley la på seg 2,76 prosent.

Flere flygiganter presenterte tredjerapporter torsdag, som viste blodrøde tall. American Airlines rapporterte et resultat på minus 2,4 milliarder dollar i tredje kvartal, mens Southwest Airlines tapte 1,2 milliarder dollar.

Tapene var imidlertid mindre enn det analytikerne fryktet, og aksjene stengte opp henholdsvis 3,18 og 5,25 prosent.

KVARTALSTALL: American Airlines offentliggjorde 3. kvartalstall torsdag. Foto: Bloomberg

Dow Jones stengte opp 0,54 prosent til 28.363,64.

Teknologiganten Apple stengte ned 0,96 prosent, mens konkurrenten Microsoft steg marginale 0,04 prosent.

Coca-Cola leverte torsdag kvartalstall bedre enn ventet, noe som sendte aksjen opp 1,38 prosent.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 0,19 prosent til 11.506,01.

Facebook falt 0,22 prosent, mens Amazon falt 0,27 prosent.

Streaminggiganten Netflix stengte ned 0,78 prosent, mens Google-eier Alphabet endte opp 1,30 prosent.

Elbil-giganten Tesla klatret 0,75 prosent. Onsdag leverte selskapet kvartalstall, som viste et resultat pr. aksje på 0,76 dollar i tredje kvartal, mot forventede 0,57 dollar. Inntektene endte på 8,77 milliarder dollar, over forventede 8,36 milliarder dollar. I løpet av kvartalet har Tesla levert 139.300 biler, som er en ny rekord for selskapet.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 2,27 prosent til 28,00 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.907,80 dollar, ned 1,10 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid opp 1,82 prosent til 42,46 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje steg 1,64 prosent til 40,64 dollar pr fat.

Tiåringen steg 3,71 basispunkter til 0,861 prosent.