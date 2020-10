Intel stupte på Wall Street

WALL STREET: Det ble en blandet fredag for amerikanske aksjer.

WALL STREET: Det ble en blandet fredag for amerikanske aksjer. Foto: Mary Altaffer

Det ble en blandet avslutning på uken på Wall Street. S&P 500 og Nasdaq stengte opp, mens Dow Jones endte ned fredag.

Forhandlinger om en ny krisepakke pågår fremdeles mellom finansminister Steven Mnuchin og demokratens Nancy Peloci.

– Hvis hun vil inngå kompromisser, vil det bli en avtale. Vi har gjort store fremskritt på mange områder, men det er fortsatt noen betydelige forskjeller vi jobber med, sier Mnuchin, ifølge Financial Times.

Går hardt ut mot Trump

Mer enn 700 økonomer, inkludert syv nobelprisvinnere, advarer mot å velge Donald Trump for fire nye år. Økonomene mener Trump har drevet et vedvarende angrep på demokratiet, hatt en fomlete respons til pandemien og stått for spredning av farlig desinformasjon.

«På bare fire år som president har Donald Trump etterlatt USA ugjenkjennelig, og han har ikke møtt noen konsekvenser for det», skriver de i et åpent brev.

I natt ble også den siste presidentdebatten avholdt.

«Der Trump tidligere var godt nytt med lave skatter, kan det nå se ut som en sterk Biden-seier kan virke positivt ved å eliminere usikkerhet rundt valgresultat, samt sikre viktig finanspolitisk stimuli til den amerikanske økonomien på kort sikt», skriver DNB Markets i en oppdatering.

PRESIDENTVALG: Investorer følger nøye med på det kommende valget i USA. Foto: Susan Walsh

Stupte etter kvartalstall

Intel-aksjen stupte hele 10,58 prosent etter at IT-giganten leverte tredjekvartalstall torsdag. Selskapets omsetning var omtrent på linje med forventningene, men inntektene fra datasentrene var mindre enn markedet håpet på, ifølge CNBC.

Selskapet leverte et nettoresultat på 4,3 milliarder dollar, ned fra 6,0 milliarder i tredje kvartal i 2019.

– Teamene våre leverte solide resultater i tredje kvartal som overgikk våre forventninger, til tross for pandemirelaterte påvirkninger i betydelige deler av virksomheten, sa Intel-sjef Bob Swan i en kommentar.

RETT NED: Intel falt kraftig fredag. Foto: Richard Drew

Ned, ned og ned

Den brede S&P-500 steg 0,35 prosent til 3.465,46.

Det ble en blandet handelsdag for bankaksjene. Storbanken Bank of America klatret 0,12 prosent, mens Goldman Sachs falt 0,18 prosent. Morgan Stanley stengte på sin side opp 0,19 prosent, mens Citigroup var uendret.

Dow Jones stengte ned 0,10 prosent til 28.336,62.

Teknologiganten Apple stengte ned 0,61 prosent, mens konkurrenten Microsoft steg 0,61 prosent.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 0,19 prosent til 11.5048,28.

Facebook klatret 2,40 prosent, mens Amazon steg 0,88 prosent.

Streaminggiganten Netflix stengte opp 0,63 prosent, mens Google-eier Alphabet endte opp 1,64 prosent.

Elbil-giganten Tesla stengte ned 1,21 prosent. Fredag hevet Morgan Stanley kursmålet på Tesla-aksjen fra 330 til 360 dollar. Analytiker Adam Jonas hevet også forventningene til antall leveranser til 497.000 biler i 2020, fra tidligere 490.000.

Tesla er en aksje man «må inkludere» i porteføljen, skrev Jonas i et notat fredag. Han økte også forventningene til Teslas leveranser i 2021 til 778.000 biler, fra 698.000.

Onsdag leverte selskapet kvartalstall, som viste et resultat pr. aksje på 0,76 dollar i tredje kvartal, mot forventede 0,57 dollar. Inntektene endte på 8,77 milliarder dollar, over forventede 8,36 milliarder dollar.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 2,74 prosent til 27,34 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.903,90 dollar, ned 0,03 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid ned 2,24 prosent til 39,68 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje steg 1,64 prosent til 40,64 dollar pr fat.

Tiåringen falt 2,60 basispunkter til 0,840 prosent.