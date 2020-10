Rekordhøye smittetall sendte Wall Street i rødt

Alle de tre ledende indeksene på New York-børsen stengte solid i rødt mandag. I Dow Jones-indeksen, som består av 30 av de største selskapene i USA, falt samtlige av medlemmene, bortsett fra Apple. Det medførte det største fallet for indeksen siden tredje september, ifølge CNBC.

Dow Jones stengte ned 2,29 prosent til 27.686,04 poeng.

S&P 500 krympet 1,86 prosent til 3.400,96 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 1,64 prosent til 11.358,94 poeng.

Skremmende smittetall

Utviklingen på New York-børsen kan i stor grad trolig tilskrives den bekymringsverdige smittetrenden i landet. Tall fra John Hopkins University viste at det daglige gjennomsnittet for antall smittede i USA lå på over 68.000 de siste syv dagene fra søndag. Dette er altså et rekordhøyt gjennomsnitt, ifølge CNBC.

Både på fredag og lørdag endte antallet smittede for dagen på over 10.000 flere enn den tidligere rekorden.

I tillegg til dette informerte Larry Kudlow, økonomisk rådgiver i Det Hvite Hus, på mandag om at samtalene om en ny stimuluspakke har sakket ned. Utviklingen i forhandlingene har vært en sentral driver for aksjemarkedet i USA de siste månedene, og det ser bekmørkt ut for å få på plass en avtale før presidentvalget avgjøres neste uke.

IT-gigant stupte

Programvareselskapet SAP, som er et av Europas største, stupte på New York-børsen mandag. Dette etter at selskapet på søndag senket guidingen for tredje kvartal, på grunn av en forlenget periode med tiltak mot coronakrisen.

Oracle og Microsoft ble trolig også påvirket av nyhetene fra selskapet, og falt henholdsvis 4,0 prosent og 2,8 prosent.

SAP stengte ned 23,2 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 19,7 prosent til 32,98.

Gullprisen var ned 0,03 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.904,7 dollar.

Nordsjøoljen falt 3,0 prosent til 40,40 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 0,3 basispunkter til 0,096 prosent.

Renten på 2-åringen falt 2,4 basispunkter til 0,145 prosent.

10-års renten falt 4,1 basispunkter til 0,801 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 5,1 basispunkter til 1,592 prosent.