Debutant til værs på rød Oslo Børs

Oslo Børs falt mandag 3,09 prosent. Ved lunsjtider tirsdag er hovedindeksen ned 0,44 prosent til 828,77 poeng. Vi må tilbake til 31. juli for sist hovedindeksen var på et så lavt nivå.

Det er foreløpig blitt omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,3 milliarder kroner.

På de europeiske børsene er det også bred nedgang. Av førhandelen på Wall Street er de ledende indeksene forsiktig opp.

Olje

Oljeprisene falt markant mandag som følge av veldig stor økning i coronasmitte verden over, også i Norge. Tirsdag korrigerer prisene noe opp. Ved 11.40-tiden koster et fat brentolje 40,96 dollar, opp 1,43 prosent for dagen. WTI-oljen stiger 1,23 prosent til 39,04 dollar.

USA innfører nå nye oljerelaterte sanksjoner ovenfor Iran. Sammen med nedstengninger i Mexicogulfen i forkant av orkanen Zeta, løfter det oljeprisene.

Equinor er ned 0,67 prosent til 125,55 kroner.

Aker BP stiger derimot 0,98 prosent til 150,10 kroner. Tirsdag morgen ble det kjent at selskapet inngår et samarbeid med Aker Offshore Wind om bygging av store havvindparker. Sistnevnte klatrer 2,92 prosent til 3,42 kroner.

Vinnere

Dagens foreløpig største vinner er børsnykommer Norcod NCOD-ME, som styrkes 12,38 prosent til 66,98 kroner. Atea går opp 9,58 prosent til 109,80 kroner.

REC Silicon løftes med 4 prosent til 10,40 kroner.

I rødt

Rubrikkselskapet Adevinta la tirsdag frem tredjekvartaltall som viste at at inntektene steg fra 180,3 til 183,3 millioner euro. Den underliggende lønnsomheten bedre seg også, og driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 57,1 millioner euro. Aksjen svekkes med 2,44 prosent til 151,70 kroner.

'Resultatsesongen fortsetter. XXL steg i åpningsminuttene etter å ha presentert kanontall for tredje kvartal. Utover dagen faller aksjen markant, ned 4,91 prosent til 24,42 kroner.

Driftsresultatet til Otello endte i minus 500.000 dollar. Det er en bedring fra minus 2,9 millioner i fjor og kommer som følge av utgiftskutt i både lønninger, kompensasjoner og mindre nedskrivninger. Aksjen raser 8,17 prosent til 18,55 kroner.