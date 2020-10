Krakk på mandag - kursoppgang tirsdag

TØFF UKESTART: Christian Klein, adm. direktør i SAP, overrasket med et resultatvarsel søndag , noe som sendte aksjen i fritt fall mandag. Her avbildet sammen med tidligere viseadm. direktør Jennifer Morgan.

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 11.395,18 poeng mens Dow Jones står i 27.647,78 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent.

Søndag senket programvareselskapet SAP guidingen for tredje kvartal på grunn av en forlenget periode med tiltak mot coronakrisen, noe som førte til at kursfall på 23,2 prosent. Kort tid etter at handelen tok til tirsdag omsettes aksjen for 118.45 dollar, opp 3,0 prosent.

Analysesjef Pål Ringholm skriver i en oppdatering fra SpareBank 1 Markets at resultatsesongen har startet bra på Wall Street. De første 140 selskapene som har rapportert på S&P 500 overrasket med +3 prosent på topplinjen og +18 prosent på resultatet.

«Økningen i coronasmittetilfeller rundt om i verden, særlig Europa, har også redusert tilliten blant investorer og økt frykten for et «double dip»-scenario», skriver Oandas senioranalytiker for Asia- og Stillehavsområdet, Jeffrey Halley, i en oppdatering.

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at ordreinngangen for varige goder i USA økte med 1,9 prosent på månedsbasis i september. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,5 prosent. Eksklusive transportsektoren var ordreinngangen opp 0,8 prosent, mot en ventet oppgang på 0,4 prosent.