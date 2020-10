Knallstart for «beste investering noensinne» på Oslo Børs

Mandag falt Oslo Børs 3,09 prosent. Tirsdag ble en ny tung dag med nedgang 0,77 prosent til 826 poeng. Sist hovedindeksen lå så lavt, var 31. juli. Det ble tirsdag omsatt aksjer for 3,8 milliarder kroner drøyt.

Også i Europa var det bred nedgang, og de fleste børsene var ned med over 1 prosent. I USA var det blandet stemning ved 16.30-tiden.

Olje

Oljeprisene falt markant mandag som følge av veldig stor økning i coronasmitte verden over, også i Norge. Tirsdag korrigerer prisene noe opp. Ved børsens stengetid koster et fat brentolje 40,90 dollar, opp 1,19 prosent for dagen. WTI-oljen steg 1,45 prosent til 39,13 dollar.

USA innfører nå nye oljerelaterte sanksjoner ovenfor Iran. Sammen med nedstengninger i Mexicogulfen i forkant av orkanen Zeta, løfter det oljeprisene.

Equinor endte ned 1,86 prosent til 124,05 kroner. Aker BP gikk ned 0,27 prosent til 148,25 kroner.

Vinnere

Det var få tungvektere som hadde en god dag på børs. Av de mest omsatte steg Nel 3,33 prosent til 17,68 kroner, mens Kahoot la på seg 2,39 prosent til 59,90 kroner i forkant av torsdagens kvartalstall.

En av dagens store vinnere ble børsdebutant Norcod NCOD-ME med en oppgang på 11,09 prosent til 66,21 kroner.

– Det er den beste investeringen jeg noensinne har sett. Aksjen er fortsatt billig og det er mulig å regne hjem store verdier, sa Jan Severin Sølbæk i Artha Kapitalforvaltning til Finansavisen.

Tapere

Rubrikkselskapet Adevinta la tirsdag frem tredjekvartalstall som ikke overbeviste investorene. Aksjen ble svekket med 1,48 prosent til 153,20 kroner.

XXL leverte selskapets beste resultater for tredje kvartal noen gang. Resultatet endte på 159 millioner kroner, med et resultat pr. aksje på 0,63 kroner. Likevel ble aksjen straffet hardt med en nedgang på 8,41 prosent til 23,52 kroner.

Otello raste 7,18 prosent til 18,75 kroner. Selskapet gikk med et underskudd på 6,7 millioner i tredje kvartal, nesten 14 millioner svakere enn i går.