Oslo Børs dundrer ned nærmere halvannen prosent

Etter 1 time og 45 minutters handel står hovedindeksen 815,0, ned 1,32 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag formiddag ned 1,84 prosent til 39,94 dollar fatet. WTI-oljen synker også, og er ned 2,29 prosent til 38,03 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 40,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

I den amerikanske delen av Mexicogulfen er rundt 49,5 prosent av oljeproduksjonen og 55,4 prosent av gassproduksjonen tatt ut av drift på tirsdag på grunn av stormen Zeta, melder USAs byrå for sikkerhet og miljøtilsyn (BSSE).

De amerikanske råoljelagrene steg med 4,6 millioner fat i forrige uke, ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien, ifølge Dow Jones Newswires.

API-tallene viser også at bensinlagrene steg med 2,3 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 5,3 millioner fat i forrige uke, ifølge TDN Direkt.

Resultatrush

Resultatsesongen for 3. kvartal er godt i gang og preger børsåpningen.

Oljeselskapet Okea faller til 7,08 kroner. Oljeprisfall og nedskrivninger ga over en halv milliard i minus i tredje kvartal.

Røkke-selskapet Aker Solutions faller også i åpningen til 8,3 kroner. Selskapet leverte en noe skuffende tredjekvartalsrapport, men ordreinngang og -reserve var langt over forventning.

Det er også en tung start for Norwegian Finance Holding som svekkes til 64,85 kroner. Selskapet leverer svakere i tredje kvartal og andelen misligholdte lån stiger videre til 22,3 prosent.

Bedre går det for teknologiselskapet Q-Free , som stiger til 4,88 kroner. «Attraktiv inntektsmiks» og kostnadskutt hjalp toppsjef Håkon Volldal til overskudd i tredje kvartal.

Teknologiselskapet Norbit stiger også i åpningen til 15,65 kroner, til tross for svak nedgang i omsetning og resultat.

Børsnykommeren Kalera er en av dagens mest omsatte aksjer med et volum på 45 millioner kroner. På det laveste har aksjen vært omsatt for 22,13 kroner. Emisjonskursen ble satt til 30 kroner. Konsernsjef Daniel Malechuk legger ikke skjul på at selskapet har aggressive vekstplaner.

Blant de 20 mest omsatte er er det bare to aksjer som stiger. REC er opp over 5 prosent, etter positiv analyse fra Pareto.