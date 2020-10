Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 3,2 prosent før den sluttet på 799,68 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,15 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 38,94 dollar, ned 4,3 prosent. I den amerikanske delen av Mexicogolfen ble 49,5 prosent av oljeproduksjonen og 55,4 prosent av gassproduksjonen tatt ut av drift tirsdag på grunn av stormen Zeta, melder USAs byrå for sikkerhet og miljøtilsyn (BSSE). Equinor falt 2,7 prosent til 120,70 kroner mens Aker BP falt 4,0 prosent til 142,40 kroner.

Børsnykommeren Kalera endte på 22 kroner, ned hele 26,7 prosent. Emisjonskursen var på 30 kroner.

I tredje kvartal 2020 omsatte Aker Solutions for 5,5 milliarder kroner, ned fra 7,1 milliarder kroner i samme periode i 2019. Selskapet fikk et resultat før skatt på 521 millioner kroner, opp fra 140 millioner kroner for et år siden. Aksjen falt 4,6 prosent til 8,50 kroner.

Schibsted hadde driftsinntekter på 3,2 milliarder kroner, noe som var bedre analytikernes forventninger på 3,1 milliarder kroner. Resultat før skatt endte på 321 millioner kroner, mot 266 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Schibsted A-aksjen falt 2,6 prosent til 388,50 kroner.

Det var også en tung dag for Norwegian Finance Holding som falt 6,1 prosent til 65,25 kroner. Selskapet leverte svakere tall i tredje kvartal og andelen misligholdte lån steg videre til 22,3 prosent.

Q-Free inntok vinnerlisten da aksjen klatret 4,4 prosent til 4,70 kroner. I tredje kvartal omsatte selskapet for 210 millioner kroner, mot 243 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt endte på 2,1 millioner kroner, mot 28,4 millioner kroner året før. Godt gjemt i onsdagens kvartalsrapport gikk Q-Free langt i å kommunisere at det er ekstern interesse for å kjøpe ut deler av virksomheten.

I tredje kvartal fikk Crayon et negativt resultat før skatt på 23 millioner kroner, mot et overskudd på 8 millioner kroner i samme periode i fjor. Selskapet omsatte i perioden for 496 millioner kroner, mot 393 millioner kroner året før. Aksjen falt 8,1 prosent til 103,80 kroner.