Etter gårsdagens kraftige fall korrigerer verdens børser litt opp torsdag, selv om stemningen i Europa har dabbet noe av siden åpningshandelen.

På Oslo Børs står hovedindeksen i skrivende stund i 803,62, etter en oppgang på 0,49 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1.652 millioner kroner.

Futureshandelen på Wall Street peker mot beskjeden oppgang fra start etter at de tre ledende indeksene falt over fire prosent. Toneangivende Europa-børser trekker også noe opp.

Bakgrunnen for den nervøse stemningen er naturligvis at Europa nå går inn i en ny lockdown-runde for å hanskes coronabølge nummer to.

Mørkerødt for oljeprisen

Oljemarkedet slipper heller ikke unna, og Brent-oljen er ned 3,7 prosent til 37,66 dollar fatet hittil i dagens handel. Dette er ned fra rundt 38,90 dollar fatet ved stengetid i Oslo onsdag.

WTI-oljen faller 3,8 prosent til 35,97 dollar fatet.

Samtidig viste gårsdagens rapport fra det amerikanske energidepartementet at oljelagrene i USA bygger seg opp. Forrige ukes økning på 4,3 millioner fat forrige uke var den største siden slutten av juli.

Stormen Zeta vil også ha et ord med i laget, og i den amerikanske delen av Mexicogolfen var rundt to tredeler av oljeproduksjonen og halvparten av gassproduksjonen ute av drift onsdag.

– Med så mye usikkerhet fra alle kanter vil ukene fremover være avgjørende for oljen. Så fest setebeltene før valget og følg med på nyhetene om coronaviruset, tipser Bjørnar Tonhaugen, sjef for globale oljemarkeder i Rystad Energy.

Aker BP, Orkla viser vei

På Oslo Børs har de to toneangivende oljeselskapene dessuten lagt frem kvartalstall torsdag.

I Equinor leverte Eldar Sætre sin siste rapport, og det ble en skuffende siste affære. Selskapet leverte nedskrivninger på 27 milliarder kroner og traff langt under forventning.

Aker BP AKERBP leverte godt over forventning og betaler utbytte på 1,84 kroner per aksje.

Vi tar også med at DNO skuffet med sin kvartalsrapport.

Blant øvrige tallfremleggere merker vi oss at Orkla belønnes med markant oppgang etter å ha knust forventningene.

Merkur Market-noterte Quantafuel markerer seg positivt etter at ABG Sundal Collier har tatt opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling.

SalMar er blant favorittene ifølge en sjømatoppdatering fra Nordea Markets, og får seg et lite løft.

Debutant til bunns

På den negative siden blant de mest omsatte merker vi oss REC Silicon , som straffes med kursfall etter å ha levert en rapport som viste svakere omsetning, men bedret bunnlinje i tredje kvartak.

Faller gjør også Norwegian Finans Holding , som dermed fortsetter trenden i kjølvannet av sin rapport i går.

Taperlisten toppes av Merkur Market-nykommeren Everfuel EFUEL-ME, som ikke har fått noe drahjelp fra Jan Petter Sissener. Han har gjort det klart at han vil holde seg unna selskapet.

I sjiktet bak finner vi Salmones Camanchaca og Jinhui , i tillegg til PGS og SAS SAS-NOK.

I andre enden merker vi oss Merkur Market-noterte Agilyx , mens Merkur-kollega Gentian Diagnostics får seg et oppsving etter dagens kvartalstall.

Endúr spretter opp etter akvakultur-kontrakt på 50 millioner kroner, og vi tar også med Hunter Group som belønnes med markant oppgang etter melding om salg av to tankere i morgentimene.