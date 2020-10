Solid oppgang på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent og står i 11.092,19 poeng mens Dow Jones står i 26.534,62 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent.

Facebook stiger 3,2 prosent i åpningsminuttene.

Oppdatert klokken 1542: Litt over en time etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq klatret 1,2 prosent, Dow Jones er opp 0,5 prosent mens S&P 500 har gått opp 1,0 prosent.

På vinnerlisten finner vi Facebook og Apple som stiger henholdsvis 4,3 prosent og 2,8 prosent. Begge selskapene presenterer kvartalstall torsdag ettermiddag. Nedturen fortsetter for SAP som tidligere i uken gikk ut med et resultatvarsel. Aksjen faller 0,4 prosent.

BNP

Foreløpige tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at bruttonasjonalproduktet i USA steg hele 33,1 prosent på årsbasis i tredje kvartal. Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot 33,0 prosent vekst.

Den kraftige oppgangen gjenspeiler naturligvis gjenåpningen av bedrifter og aktiviteter som ble begrenset eller stengt ned grunnet coronavirusutbruddet. I andre kvartal falt bruttonasjonalproduktet 31,4 prosent på årsbasis.

Jobless claims

751.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 24. oktober. Konsensus på forhånd pekte mot 775.000 førstegangssøkere.

Continuing claims – antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – var pr. 17. oktober nede i cirka 7,76 millioner.

Europa

Den europeiske sentralbanken (ESB) har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på null. Samtidig holdes de marginale innskudds- og utlånsrentene (rentekorridoren) uendret på henholdsvis minus 0,5 og pluss 0,25 prosent. Beslutningen var som ventet.

Skremmende utvikling

«I Tyskland er økningen i antall smittede skremmende, og i kun ett av fire smittetilfeller er smittekilden kjent. I Frankrike er situasjonen i ferd med å bli kritisk, og kapasiteten på intensivplasser vil være sprengt om to uker hvis utviklingen fortsetter», skriver valutastrateg Magne Østnor i en oppdatering fra DNB Markets.

Onsdag meldte land som Tyskland, Storbritannia, Italia, Spania og Hellas om nye rekorder for antall smittede på en dag.