VARSLER UTBYTTE: Arne Fredly og Hunter Group. Her er investoren i samtale med f.v. Jarand Rystad, Arne Blystad, Anders Berger og Herbjørn Hansson under Investordagen 2018. Foto: Iván Kverme

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 810,04 torsdag, etter en oppgang på 1,30 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 4.355 millioner kroner.

Etter en sprek start, mistet indeksen høyde jevnt og trutt gjennom dagen og var på det laveste i minus, før den mot slutten snudde opp i takt med solid oppgang på Wall Street.

Toneangivende Europa-børser trekker også opp etter dagens rentebeskjed fra Den europeiske sentralbanken (ESB). Som ventet ble styringsrenten holdt uendret, men ESB varsler økning av stimulansene i desember, og åpner til og med for et rentekutt. Tyske DAX stiger 0,5 prosent.

Bakgrunnen for den nervøse stemningen er naturligvis at Europa nå går inn i en ny lockdown-runde for å hanskes coronabølge nummer to.

Mørkerødt for oljeprisen

Oljemarkedet slipper heller ikke unna, og Brent-oljen er ned 3,6 prosent til 37,66 dollar fatet hittil i dagens handel. Dette er ned fra rundt 38,90 dollar fatet ved stengetid i Oslo onsdag.

WTI-oljen faller 3,6 prosent til 35,97 dollar fatet.

Samtidig viste gårsdagens rapport fra det amerikanske energidepartementet at oljelagrene i USA bygger seg opp. Forrige ukes økning på 4,3 millioner fat forrige uke var den største siden slutten av juli.

Stormen Zeta vil også ha et ord med i laget, og i den amerikanske delen av Mexicogolfen var rundt to tredeler av oljeproduksjonen og halvparten av gassproduksjonen ute av drift onsdag.

– Med så mye usikkerhet fra alle kanter vil ukene fremover være avgjørende for oljen. Så fest setebeltene før valget og følg med på nyhetene om coronaviruset, tipser Bjørnar Tonhaugen, sjef for globale oljemarkeder i Rystad Energy.

Aker BP, Orkla viste vei

På Oslo Børs la de to toneangivende oljeselskapene dessuten frem kvartalstall torsdag.

I Equinor leverte Eldar Sætre sin siste rapport, og det ble en skuffende siste affære. Selskapet leverte nedskrivninger på 27 milliarder kroner og traff langt under forventning. Aksjen endte på 122,50 kroner.

Aker BP leverte godt over forventning og betaler utbytte på 1,84 kroner per aksje. Aksjen sto i 148,85 kroner da børsen stengte.

Vi tar også med at skuffet med sin kvartalsrapport.

Blant øvrige tallfremleggere merker vi oss at Orkla steg markant oppgang etter å ha knust forventningene. Aksjen endte på 91,20 kroner.

Merkur Market-noterte Quantafuel utmerket seg positivt etter at ABG Sundal Collier tok opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling, og endte på 42,35 kroner.

Norwegian Finans Holding , revansjerte seg fra nedgangen etter gårsdagens rapport.

SalMar er blant favorittene i en sjømatoppdatering fra Nordea Markets, og aksjen fikk seg et lite løft.

REC, Kahoot! så rødt

På den negative siden blant de mest omsatte merker vi oss REC Silicon , som ble straffet med kursfall etter å ha levert en rapport som viste svakere omsetning, men bedret bunnlinje i tredje kvartal. Aksjen endte på 9,85 kroner.

Tallene fra Kahoot! var allerede kjent før rapporten kom i dag, men selskapet varsler opprettholdelse av guidingen. Markedet reagerte med å sende aksjen ned i 55,60 kroner.

Høyt på taperlisten var lenge Merkur Market-nykommer Everfuel EFUEL-ME , som ikke har fått noe drahjelp fra Jan Petter Sissener. Han har gjort det klart at han vil holde seg unna selskapet.

Mot slutten hentet aksjen seg inn, og endte bare marginalt ned.

De to aksjene som falt mest i torsdagens handel var Solstad Offshore og Shelf Drilling . I sjiktet bak finner vi blant andre PGS og Eidesvik Offshore .

Fredly-utbytte venter

I andre enden steg Merkur Market-noterte PatientSky Group mest av alle, med Merkur-kollega Andfjord Salmon blant de nærmeste utfordrerne.

Klaveness Combination Carriers og Kongsberg Automotive steg også tosifret. Merkur-noterte Gentian Diagnostics fikk seg et oppsving på knappe ti prosent etter dagens kvartalstall.

Endúr spratt opp etter akvakultur-kontrakt, og vi tar også med Hunter Group som ble belønnet med markant oppgang etter milliardsalg av to tankere.

Aksjonærene kan dermed vente seg et utbytte fra det Arne Fredly-dominerte rederiet.