Teknologiaksjene sendte indeksene på Wall Street markant opp

OPP: Det endte med bred oppgang på New York-børsen torsdag. Foto: Mary Altaffer

Det ble en positiv handelsdag på Wall Street, og alle de toneangivende indeksene stengte opp. Spesielt steg teknologiaksjene kraftig, i kjølvannet av resultatsesongen.

Makro

Utviklingen kommer etter at tall viste at 751.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 24. oktober. Konsensus på forhånd pekte mot 775.000 førstegangssøkere. Continuing claims – antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – var pr. 17. oktober nede i cirka 7,76 millioner.

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at bruttonasjonalproduktet i USA steg hele 33,1 prosent på årsbasis i tredje kvartal. Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot 33,0 prosent vekst.

Den kraftige oppgangen gjenspeiler naturligvis gjenåpningen av bedrifter og aktiviteter som ble begrenset eller stengt ned grunnet coronavirusutbruddet. I andre kvartal falt bruttonasjonalproduktet 31,4 prosent på årsbasis.

– Samlet sett var innhentingen i BNP etter at den første bølgen av lockdowns ble opphevet sterkere enn vi opprinnelig forventet, sier Paul Ashworth, sjefsøkonom i Capital Economics.

– Men med coronavirusinfeksjoner som har nådd rekordhøye nivåer de siste dagene, og ytterligere finanspolitisk stimulans som sannsynligvis ikke kommer før tidligst i begynnelsen av neste år, vil videre oppgang være mye tregere.

Opp, opp og opp

Den brede S&P-500 steg 1,20 prosent til 3.310,14.

Det ble en god handelsdag for flere bankaksjer. Storbanken Bank of America steg 0,30 prosent, mens Goldman Sachs steg 0,09 prosent. Morgan Stanley stengte på sin side ned 1,91 prosent, mens Citigroup stengte opp 1,29 prosent.

Opptur ble det også for flyaksjene. United Airlines og American Airlines klatret henholdsvis 2,98 og 1,92 prosent.

Dow Jones stengte opp 0,52 prosent til 26.658,98.

Teknologigantene offentliggjorde kvartalstall torsdag. Apple stengte opp 3,71 prosent, mens konkurrenten Microsoft steg 1,01 prosent.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 1,64 prosent til 11.185,59.

Facebook klatret 4,92 prosent, mens Amazon steg 1,52 prosent.

Streaminggiganten Netflix stengte opp 3,70 prosent, mens Google-eier Alphabet endte opp 3,05 prosent.

Elbil-giganten Tesla stengte på sin side opp 1,18 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, stupte hele 10 prosent til 32,77 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.869,80 dollar, ned 0,5 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid ned 2,97 prosent til 39,86 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje falt 2,69 prosent til 36,34 dollar pr fat.

Tiåringen steg 6,0 basispunkter til 0,831 prosent.