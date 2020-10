Hovedindeksen på Oslo Børs falt markant i fredagens åpning, men har hentet inn alt det tapte og er i skrivende stund (12.45) ned 0,04 prosent til 809,74.

Det samme gjør oljeprisene, der bekymringer for hvilke konsekvenser den andre coronabølgen vil få, for eksempel for oljeetterspørselen, har tynget denne uken.

Brent-oljen er så langt i dagens handel opp 0,2 prosent til 37,71 dollar, som er litt opp fra 37,66 dollar fatet ved stengetid i går. WTI-oljen stiger 0,3 prosent til 36,29 dollar fatet.

Blant oljeaksjene på Oslo Børs er Equinor ned 1,6 prosent til 120,55 kroner dagen etter gårsdagens skuffende kvartalsrapport, mens Aker BP trekker ned hhv. 1,1 prosent til 147,25 kroner.

Opp og ned på tall

Nel går motstrøms, og stiger 4,9 prosent til 17,93 kroner etter en intensjonsavtale med Statkraft.

Resultatsesongen ruller videre, og blant dagens tallfremleggere viser Europris styrke med 6,2 prosent oppgang til 49,76 kroner etter monsterveksten i tredje kvartal.

Kongsberg Gruppen la frem en overbevisende rapport, og drysser milliarder over aksjonærene. Markedet reagerer med å sende aksjen opp 8,7 prosent til 156,80 kroner.

Kongsberg Automotive straffes derimot med 2,6 prosent kursfall til 18,3 øre etter sine tall, mens Akastor sendes ned 5,5 prosent til 6,74 kroner etter sine røde tall.

Etter det som var en nyhetsrik morgen stiger Vow 2,2 prosent til 28,15 kroner etter å ha inngått strategisk partnerskap med Repsol, mens Oslo Axess-noterte Aega er opp 2,3 prosent til 1,78 kroner etter å ha gått inn i Norsk Solar.

Debutant til bunns

Høyt på taperlisten finner vi Merkur Market-kvartetten River iGaming, Golden Energy Offshore Services, Zenith Energy og nykommeren Everfuel, ned 10-14 prosent.

Hydrogenselskapet Everfuel, med Øystein Stray Spetalen på eiersiden, fikk ikke noe drahjelp fra Jan Petter Sissener da han gjorde det klart at han vil holde seg unna selskapet.

Dagens børsdebutant Airthings AIRX-ME, med Aksel Lund Svindal på eiersiden, ser også rødt. Aksjen står i 10,57 kroner, som er ned 22 prosent fra emisjonskursen 13,50 kroner.

Vistin Pharma markerer seg også negativt, med et fall på 5,3 prosent til 16 kroner etter sine tall.

TietoEvry trekker ned 7,7 prosent til 239,80 kroner, mens SAS SAS-NOK faller 8,8 prosent til 1,78 kroner.

Vinnerlisten toppes fredag ettermiddag av RAK Petroleum, som stiger 12,6 prosent til 5,08 kroner. Nærmest følger Merkur Market-noterte Elop på pluss 12,1 prosent til 6,39 kroner.

Scana spretter opp 9,8 prosent til 2,68 kroner etter dagens kvartalsrapport , mens Instabank legger på seg 9,2 prosent til 1,30 kroner etter gårsdagens tall.