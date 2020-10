Rett ned på New York-børsen

FREDAG: Handelen på New York-børsen starter i rødt.

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,6 prosent og står i 11.122,14 poeng mens Dow Jones står i 26.596,12 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent.

S&P 500 faller 0,2 prosent til 3.303,14 poeng.

Apple og Facebook var to av selskapene som presenterte kvartalstall torsdag ettermiddag. Kort tid etter at fredagens handel tok til faller Apple 3,5 prosent mens Facebook er ned 2,2 prosent.

– Nye nedstengninger blir så vidt priset inn blant markedene. Denne nedgangen kan ende med å gi en god kjøpsmulighet, men mye avhenger av valgresultatet og hvor raskt resultatene kommer, sier Emmanuel Cau, strateg i Barclays, ifølge Reuters.

Makro

Kjerne-PCE steg med 1,5 prosent på årsbasis i september, 0,2 prosent lavere enn ventet. Private inntekter steg med 0,9 prosent i september, en halv prosent mer enn forventningene. Det private forbruk gikk opp med 1,4 prosent, også det litt over estimatene.

Olje

Bekymringer for hvilke konsekvenser den andre coronabølgen vil få for oljeetterspørselen har tynget oljeprisene denne uken, selv om pilene peker litt oppover fredag ettermiddag.

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets skriver i dagens oppdatering at spenningen øker innad i OPEC om hvorvidt produksjonskuttene skal trappes ned fra nyttår – i tråd med gjeldende avtale.