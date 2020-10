Blodbadet fortsetter for nykommere

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg fredag 0,2 prosent til 811,85 poeng. Det ble til sammen omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3.599 millioner kroner.

Verre gikk det utover mange av aksjene på Merkur Market. Verst gikk det med Airthings, som debuterte på Merkur Market. Aksjen stupte fra 13,50 til 10 kroner, som er et kursfall på 26 prosent. Aksel Lund Svindal sitter på én prosent av aksjene og er styremedlem.

– Vi tenker langsiktig og har troen på planene vi har lagt. Jeg tror det blir en kjempefin reise for investorene, uttalte konsernsjef Øyvind Birkenes til Finansavisen.

På taperlisten finner man også Merkur-noterte Lavo-TV, Golden Energy Offshore Service , Everfuel og Patientsky , med kursfall på henholdsvis 20, 13,8, 13,2 og 12,9 prosent.

Hydrogenselskapet Everfuel, med Øystein Stray Spetalen på eiersiden, fikk ikke noe drahjelp fra Jan Petter Sissener da han gjorde det klart at han vil holde seg unna selskapet.

Mange tall

Nel går motstrøms, og steg 5,8 prosent til 18,08 kroner etter en intensjonsavtale med Statkraft.

Resultatsesongen ruller videre, og blant dagens vinnere finner man Europris som steg 5,7 prosent til 49,8 kroner, etter monstervekst i tredje kvartal.

DNB Markets vurderer dette som en positiv rapport for Europris, med blant annet tall signifikant over konsensus. Meglerhuset forventer at konsensusestimatene for året 2020 og 2021 vil bli oppjustert med henholdsvis 15 og 5 prosent.

Kongsberg Gruppen la frem en overbevisende rapport, og drysser milliarder over aksjonærene. Markedet reagerte med å sende aksjen opp 7,2 prosent til 154,60 kroner. I en rapport skriver Pareto Securites at tallene var bedre enn ventet innenfor alle segmentene, og meglerhuset forventer å øke estimatene.

Kongsberg Automotive straffes derimot med 3,4 prosent og stengte i 18,20 øre etter sine tall, mens Akastor ble sendt ned 4,4 prosent til 6,82 kroner etter røde tall.

Spillaksje i vinden

Kahoot var en av aksjene i vinden fredag, etter at ABG Sundal Collier rykket ut med en ny kjøpsanbefaling, hvor kursmålet ble jekket opp fra 50 til 75 kroner. Aksjen stengte i 59 kroner etter en kursoppgang på 6,1 prosent.

Dagens mest omsatte aksje var Adevinta , etterfulgt av Equnior , Nel og DNB .

Brent-oljen var ved stengetid opp 0,1 prosent til 37,6 dollar pr. fat, mens WTI-oljen var ned 2 prosent til 35,36 dollar pr. fat.