Wall Street stengte fredag til verste uken siden mars. Til tross for at teknologigigantene leverte kvartalstall som slo analytikernes forventninger suste de nedover på New York-børsen i dag.

Dow Jones stengte ned 0,58 prosent til 26.503,50 poeng.

S&P 500 krympet 1,21 prosent til 3.270,17 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 2,45 prosent til 10.911,59 poeng.

Teknologigigantene raste

Google (Alphabet), Amazon, Apple og Facebook slo alle analytikernes forventninger for tredje kvartal, ifølge Financial Times, men det hjalp lite på New York-børsen fredag. Facebook og Amazon falt henholdsvis 6,4 prosent og 5,5 prosent, mens Apple krympet med 6,2 prosent.

«Teknologigigantenes inntjening var ikke så dårlige, men markedet reagerte ikke positivt, så det er et tegn på en dypere negativitet i markedet», hevdet Seema Shah, sjefsstrateg i Principal Global Investors til The Wall Street Journal.

Verst gikk det imidlertid for Twitter som raste 21,1 prosent etter å ha rapportert om den svakeste brukerveksten på mange år. Dette i tillegg til at de advarte mot usikkerhet rundt det amerikanske presidentvalget vil sette en demper for reklameinntektene.

Usikkerheten regjerer

Til tross for at resultatslippene for tredje kvartal kommer på løpende bånd, er det andre nyheter som også preger overskriftene for øyeblikket. Det har lenge vært spekulert i hvorvidt seier for Biden eller Trump i presidentvalget vil være best for markedene, men det er ett scenario som trolig blir fryktet mest. Den sittende presidenten har lenge sådd tvil rundt hvorvidt han faktisk vil anerkjenne en eventuell seier til Biden og et uavklart resultat er for mange den største frykten.

«Det er en usikkerhet som aldri før for hvem som vil bli valgt og når vi vil få vite det. Vi bruker valgsystemene på måter vi aldri har sett før». Det sa Adam Grealish, investeringsdirektør i Betterment til WSJ.

I tillegg til neste ukes presidentvalg er det verdt å merke seg at gjennomsnittlig antall smittetilfeller daglig på syv dagers basis endte på over 76.000, hvilket er rekordhøyt, ifølge CNBC.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 2,6 prosent til 38,56.

Gullprisen var opp 0,6 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.879,80 dollar.

Nordsjøoljen steg 0,5 prosent til 37,74 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 1,0 basispunkter til 0,099 prosent.

Renten på 2-åringen steg 0,8 basispunkter til 0,160 prosent.

10-års renten steg 4,3 basispunkter til 0,870 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 5,0 basispunkter til 1,656 prosent.