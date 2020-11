Oslo Børs snur ned

Oslo Børs åpnet rett opp mandag morgen, men har nå snudd ned.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 811,16, ned 0,09 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 358 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 3,77 prosent til 36,51 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 4,36 prosent til 34,23 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 37,6 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag. Totalt falt Brent-oljen i forrige uke over ni prosent.

Nedstenging i flere europeiske land er blant faktorene som tynger mest. Coronasmitten i regionen har den siste måneden steget kraftig, og sist ut med nye restriksjoner er Storbritannia, som i helgen meldte at de stenger ned store deler av økonomien frem til desember.

– De økte restriksjonene i disse nøkkelmarkedene vil ha en betydelig effekt på global oljeetterspørsel. Markedet påvirkes også av presidentvalget, og vi venter at en Biden-seier vil tynge oljeprisen på mellomlang sikt, sier strateg Warren Patterson i ING, ifølge TDN Direkt.

Equinor stiger 0,99 prosent til 122,45 kroner, mens Aker BP er ned 1,05 prosent til 146,75 kroner. Sistnevnte omsettes mandag eks utbytte på 0,1967 dollar.

I rødt

Dagens foreløpig største taper er John Fredriksens Seadrill , som nå svekkes 18,53prosent til 1,75 kroner.

SAS faller 10,56 prosent til 1,60 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er Scatec Solar ned 0,76 prosent til 208,40 kroner, mens Mowi faller 0,27 prosent til 150,25 kroner.

BW Energy bekreftet mandag morgen at de blar opp for Borr Drillings aldrende jackup-rigger «Atla» og «Balder», noe som skal spare oljeselskapet for tid, penger og utslipp i Gabon. Aksjen faller 4,32 prosent til 14,16 kroner.

Vinnerne

Blant aksjene som topper vinnerlisten mandag morgen finner vi Induct , som klatrer 11,88 prosent til 8,95 kroner.

Selskapet meldte i morges at de har gjennomført et pilotprosjekt med Portsmouth Hospital NHS Trust. Dette har gått bra, og sykehuset vil nå ta i bruk løsningen.

Ellers stiger børsnykommerne Norcod NCOD-ME og Pasientsky markant. Aksjene er opp henholdsvis 11,28 prosent til 75,00 kroner og 8,83 prosent til 9,48 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er det ArcticZymes som stiger mest med en oppgang på 6,69 prosent til 63,80 kroner.