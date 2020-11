Oslo Børs åpnet nervøst mandag, men holder seg i skrivende stund i grønt lende.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 816,73 poeng, opp 0,60 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Vinnerne

Blant aksjene som topper vinnerlisten mandag morgen finner vi Everfuel EFUEL-ME . Jan Petter Sissenerer har tidligere fortalt Finansavisen at han ikke vil ta i aksjen , mens bjellesau Øystein Stray Spetalen dominerer selskapet gjennom Saga Tankers.

BW Energy bekreftet mandag morgen at det blar opp for Borr Drillings aldrende jackup-rigger «Atla» og «Balder», noe som skal spare oljeselskapet for tid, penger og utslipp i Gabon. BW-aksjen stiger etter nyheten.

Induct klatrer også godt mandag. Selskapet meldte i morges at de har gjennomført et pilotprosjekt med Portsmouth Hospital NHS Trust. Prosjektet har gitt gode resultater, og sykehuset vil nå ta i bruk løsningen.

REC Silicon får kursmålet doblet av meglerhus. Aksjen stiger.

Ellers stiger børsnykommer Norcod NCOD-ME godt. Blant de mest omsatte aksjene stiger blant andre Norsk Hydro , Nel , Aker BP som for øvrig handles ex. utbytte, og DNB .

I rødt

Dagens foreløpig største taper er John Fredriksens Seadrill , som faller tungt. SAS faller også markant. Det er ingen nyheter som bidrar til fallene.

Blant de mest omsatte aksjene er Scatec Solar ned etter en god børsdag fredag.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 1,9 prosent til 37,12 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,6 prosent til 34,78 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 37,6 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag. Totalt falt Brent-oljen i forrige uke over ni prosent.

Nedstenging i flere europeiske land er blant faktorene som tynger mest. Coronasmitten i regionen har den siste måneden steget kraftig, og sist ut med nye restriksjoner er Storbritannia, som i helgen meldte at de stenger ned store deler av økonomien frem til desember.

– De økte restriksjonene i disse nøkkelmarkedene vil ha en betydelig effekt på global oljeetterspørsel. Markedet påvirkes også av presidentvalget, og vi venter at en Biden-seier vil tynge oljeprisen på mellomlang sikt, sier strateg Warren Patterson i ING, ifølge TDN Direkt.