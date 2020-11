Solid børsoppgang dagen før presidentvalget

MANDAG: Handelen på New York-børsen starter i pluss. Foto: Bloomberg Mercury

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,9 prosent og står i 11.008,40 poeng mens Dow Jones står i 26.853,45 poeng etter en oppgang på 1,3 prosent.

S&P 500 stiger 1,1 prosent til 3.306,37 poeng.

Profilerte aksjer som Nikola og Tesla stiger henholdsvis 1,7 prosent og 2,0 prosent.

Tirsdag 3. november foregår det mye omtalte valget i USA. Meningsmålingene har en stund gått i retning av en Biden-seier, men de har svingt en del for vippestatene. DNB Markets understreker at det er uvisst hvor mange som vil stemme i tråd med meningsmålingene, og hvor stor Trumps «stille majoritet» egentlig er.

«Hvordan Trump eventuelt reagerer på et uklart eller svært jevnt resultat er en joker», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Det er også vanskelig å si hvordan markedene på de ulike utfallene.

«Siden demokratene er for mer offentlige stimulanser enn republikanerne og et høyere skattenivå på sikt, er det flere som antar at markedene vil reagere negativt dersom Biden vinner. Men slik vi ser det, er det langt fra sikkert», skriver Handelsbanken i en oppdatering.