Wall Street slo tilbake mandag, etter forrige ukes nedgang

COMEBACK: New York-børsen slo tilbake mandag. Foto: Mary Altaffer

New York-børsen slo tilbake mandag, etter å ha stengt til den tyngste uken siden mars på fredag. Alle de tre ledende indeksene stengte i grønt.

Dow Jones stengte opp 1,60 prosent til 26.924,46 poeng.

S&P 500 la på seg 1,23 prosent til 3.310,14 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,42 prosent til 10.957,61 poeng.

Dagen før dagen

Det er vanskelig å komme foruten presidentvalget som dominerer overskriftene mandag. Biden nyter stadig en ledelsen på rundt 10 prosentpoeng nasjonalt, ifølge The Wall Street Journal, i tillegg til en marginal ledelse i de fleste vippestatene, deriblant Florida og Pennsylvania.

Den store frykten er at det blir et uavklart resultat. Resultatet kan være svært viktig for den mye omdiskuterte stimuluspakken, som kan hjelpe til med å sende den amerikanske økonomien tilbake på rett spor.

Hans Olsen, investeringsdirektør i Fiduciary Trust Co., kommenterte at mandagens utvikling bærer preg av at vi er ved veis ende i en valgsyklus, og nærmer oss en avklaring på høstens store usikkerhetsmoment.

«Det er et lettelsesrally», påpekte Olsen, ifølge WSJ.

Kjøpsmuligheter

Etter New York-børsen gikk på solide tap forrige uke, mener flere analytikere at det er mange som ser mange kjøpsmuligheter for øyeblikket.

«Vi kan se noen som kjøper tilbake, med noen investorer som ser dette som en kjøpsmulighet, med tanke på det enorme nedsalget som var forrige uke», hevdet Sean Markowicz, strateg hos Schroder Investment Management, ifølge The Wall Street Journal.

Nyhetsbyrået viser samtidig til at den amerikanske fabrikkaktiviteten økte i oktober. Indeksen for industriordre ble målt til 59,3 poeng for forrige måned, hvilket slo forventningene på 56,0 poeng.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 1,2 prosent til 37,55.

Gullprisen var opp 0,8 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.895,10 dollar.

Nordsjøoljen steg 3,8 prosent til 39,28 dollar pr. fat.

3-måneders renten forble uendret på 0,097 prosent.

Renten på 2-åringen falt 0,8 basispunkter til 0,168 prosent.

10-års renten falt 2,2 basispunkter til 0,857 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 3,0 basispunkter til 1,635 prosent.