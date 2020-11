Stor oppgang på Wall Street før valget

Umiddelbart så det slik ut etter åpning:

Dow Jones løftes med 1,22 prosent til 27.259,91 poeng.

S&P 500 stiger 1,01 prosent til 3.343,55 poeng.

Nasdaq Composite legger på seg med 0,78 prosent til 11.040,82 poeng.

Etter tre timers handel er dette status:

Dow Jones er opp 2,20 prosent til 27.513,69 poeng.

S&P 500 går opp 2,03 prosent til 3.377,50 poeng.

Nasdaq Composite ruser opp 2,09 prosent til 11.187,27 poeng.

Mandag var det oppgang på 0,42 til 1,60 prosent etter sist ukes klare fall. Det neste døgnet blir svært spennende i USA. Valget har blitt pratet om i lang, lang tid og det har vært mye støy i oppladningen. Nå er endelig valgdagen her.

Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 50,7 prosent, mot 44 prosent for Trump. Men ingen tør å ta noe forgitt etter Trumps overraskende seier over Hillary Clinton i 2016.

Vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona blir trolig avgjørende for årets valgutfall.

Donald Trump var tirsdag morgen amerikansk tid på Fox News via telefon.

– Jeg tror vi får en seier. Jeg tror vi har en solid sjanse til å vinne, og det er på grunn av de store velgermøtene vi har hatt, sa Trump, som la til at han var svært optimistisk for seier i vippestatene.

Også Joe Biden er forberedt på seier.

– Jeg har på følelsen at vi kommer til å samles til en stor seier i morgen, sa Biden under et valgkamparrangement mandag kveld i Pittsburgh Pennsylvania, hvor han sto på scenen sammen med popstjernen Lady Gaga.

Investorer håper en ny krisepakke til økonomien vil bli klar raskt etter valget. Frykten er at resultatene vil ta tid på å bli klare og at det kan bli store opptøyer.

Oljeprisen stiger også i forkant av valget. Trolig ettersom Russland har signalisert at de vil holde produksjonen lav fremover. Men også valget i USA vil ha noe å si for oljemarkedet.

«Trump/Biden er i stor grad et valg mellom fossilt eller fornybart», skriver analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop.