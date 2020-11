Hovedindeksen gikk opp 0,71 prosent til 829,36 poeng tirsdag. Det ble omsatt aksjer for 3,8 milliarder kroner.

På det høyeste var oppgangen på 1,30 prosent, mens ved 15.30-tiden var oppturen på kun 0,03 prosent. De europeiske børsene var i likhet med de asiatiske klart opp tirsdag. Wall Street åpnet også markant opp på valgdagen.

Olje

Etter en svært tung uke sist, revansjerer oljeprisen seg. Ved børsens stengetid kostet et fat brentolje 39,90 dollar, opp 1,63 prosent for dagen. WTI-oljen var opp 2,13 prosent til 37,88 dollar pr. fat.

Etter mange røde dager fikk oljeprisene seg i går et oppsving på meldinger om at Russland har startet å diskutere utsettelser av den planlagte produksjonsøkningen i OPEC+ fra nyttår. Også valget i USA vil ha noe å si for oljemarkedet.

«Trump/Biden er i stor grad et valg mellom fossilt eller fornybart», skriver analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop.

Equinor gikk ned 0,80 prosent til 124,45 kroner, mens Aker BP gikk opp 1,40 prosent til 155,90 kroner.

Vinnere

SoftOx Solutions ble tirsdag tildelt 1,977 millioner dollar, tilsvarende 18,7 millioner kroner, av det amerikanske forsvarsdepartementet til forskning og utvikling av SoftOx' infeksjonsfjerner, opplyses det i en børsmelding. Aksjen bykset 11,29 prosent til 69 kroner.

Borr Drilling har nylig solgt to rigger til BW Energy. Det sikrer Borr 14,5 millioner dollar. Aksjen steg 11,89 prosent til 4,29 kroner.

Aker Carbon Capture la frem sin første kvartalsrapport tirsdag. Røkke-selskapet omsatte for 5,6 millioner kroner i tredje kvartal, og endte med en negativ EBITDA på 12,6 millioner kroner. Selskapet hadde en kontantbeholdning på 493 millioner kroner. Aksjen gikk 14,76 prosent til 8,55 kroner.

I rødt

Mowi legger onsdag frem tall for tredje kvartal. Tirsdag stengte aksjen ned 0,78 prosent til 153 kroner på høy omsetning.

Verst gikk det med SAS som raste 34,97 prosent til 0,99 kroner.

B2Holding fikk et resultat før skatt på 171 millioner kroner i tredje kvartal, mot et resultat på 195 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Aksjen falt 5,75 prosent til 6,23 kroner.