Fest på Wall Street før valgnatten

Tirsdag var det god stemning på Wall Street som følge av at investorene håper det vil komme en klar vinner ut av det amerikanske presidentvalget, og et forsinket eller omstridt resultat vil bli unngått.

Dow Jones er stengte opp 2,06 prosent til 27.478,72 poeng, mens Nasdaq og S&P 500 endte opp henholdsvis 1,85 og 1,78 prosent.

Walgreens Boots Alliance og JP Morgan Chase steg begge mer 3 prosent, og var dermed med på å løfte Dow Jones.

Resultatene er de beste siden den 5. juni, både for S&P 500 og Dow Jones, skriver Marketwatch.



«Til slutt vil markedene har klarhet og den største trusselen mot aktiva denne uken er et omstridt valg, så hvis valgkampen er jevn nok, kan det bidra til å stanse eller forlenge tellinger. Da kan man forvente en reversering av dagens rally», skriver The Sevens Report-gründer Tom Essaye i et notat, ifølge CNBC.

CNBCs Jim Cramer rådet tirsdag investorene til å «stå på tærne», ettersom markedet sannsynligvis vil bli volatilt etter valgdagen.

Bankaksjer i vinden

Tirsdag var det full trøkk i bankaksjene på Wall Street. Goldman Sachs og Citigroup klatret henholdsvis 4,1 og 3,1 prosent, mens Wells Fargo og Bank of America endte opp 0,9 og 2,5 prosent. Morgan Stanley steg 3,7 prosent.

Samtidig steg den amerikanske tiåringen til 0,892 prosent. Det er høyeste notering på fem måneder.

Ifølge investeringsjef Kim Forrest i Bokeh Capital Partners kan en seier for Demokratenes Joe Biden føre til økt inflasjon, som vil være en fordel for bankene, skriver Reuters.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 4,9 prosent til 35,33.

Gullprisen var opp 0,8 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.907,20 dollar.

Nordsjøoljen steg 1,5 prosent til 39,86 dollar pr. fat.

3-måneders renten forble uendret på 0,096 prosent.

Renten på 2-åringen steg 1,2 basispunkter til 0,17 prosent.

10-års renten steg 4,4 basispunkter til 0,892 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 4,7 basispunkter til 1,67 prosent.