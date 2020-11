Asia-børsene stiger

I Japan stiger Nikkei 2,10 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,44 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,06 prosent, og CSI 300 klatrer 0,55 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 0,21 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,57 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia derimot er ned 0,07 prosent. Straits Times i Singapore stiger 0,90 prosent.

Investorenes fokus er ikke onsdag ikke overraskende rettet mot det amerikanske presidentvalget.

– Vi anser valgresultatet som svært usikkert, til tross for tidligere visepresident Bidens store ledelse på de nasjonale meningsmålingene. Usikkerheten rundt valget, og risikoen for et usikkert resultat på valgdagen kan øke valutasvingningene, sier Joseph Capurso i Sommonwealth Bank of Australia til CNBC.