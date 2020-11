Slik åpner Oslo Børs

Oslo Børs åpnet ned onsdag morgen, men stemningen har nå snudd.

Etter 26 minutters handel står hovedindeksen i 831,95, opp 0,31 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 519 millioner kroner. For volatilt er det, og på det laveste har hovedindeksen i dag stått i 820,20.

Over hele verden er investorenes øyner nemlig rettet mot valgthrilleren i USA . Valgvinneren utropes imidlertid trolig ikke med det første, og usikkerheten er stor da opptellingen tar tid for flere av vippestatene. Begge de to presidentkandidatene har imidlertid i løpet av morgentimene utropt seg selv til vinner.

Oljeprisen

Også oljeprisene svinger. Brent-oljen er i øyeblikket ned 0,50 prosent til 39,96 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,76 prosent til 37,83 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Rystad Energy skriver ifølge TDN Direkt i en kommentar at dagen i dag kan bli preget av volatilitet, og de peker på at utfallet av presidentvalget ikke er priset inn i markedet.

«Valgresultatet kan imidlertid ha innvirkning på prisen, og en Trump-seier kan bidra til at prisnivået holder seg på et høyere nivå, mens en Biden-seier kan på et tidspunkt gi en bedring i etterspørsel og i sin tur høyere priser, men også medføre risiko på tibudssiden som kan overveie den positive effekten», skriver Rystad.

Opec+ har tidligere annonsert at de vil redusere produksjonskuttene fra 7,8 millioner fat pr. dag til 5,8 millioner fat pr. dag fra januar 2021. Kilder hos både Platts og Reuters sier ifølge TDN Direkt at hvis prisene forblir lave kan koalisjonen vurdere å utsette reduksjonene.

Equinor er uendret på 124,45 kroner, mens Aker BP er opp 0,90 prosent til 157,30 kroner.

Opp på anbefalinger

REC stiger onsdag morgen 0,71 prosent til 11,27 kroner som dagens foreløpig mest omsatte aksje. Den har i dag på det meste vært omsatt for 12,15 kroner.

Arctic Securities meldte i morges at de nå oppgraderer solaksjen til kjøp, og jekker samtidig opp kursmålet.

Også nykommeren HydrogenPro stiger kraftig. Aksjen er nå opp 14,50 prosent til 30,00 kroner. Pareto Securities har nå tatt opp dekning og ser stor oppside.

Også Shelf Drilling løftes markant. Aksjen er nå opp 13,33 prosent til 2,04 kroner. Arctic Securities spådde tirsdag en ny start i rigg, og ser muligheter i fem favorittaksjer.

I rødt

Mowi har onsdag lagt frem sine tall for tredje kvartal. Det operasjonelle driftsresultatet falt, og laksekjempen meldte også at de dropper utbytte i kvartalet.

Mowi-aksjen er ned 0,16 prosent til 152,75 kroner.

Ellers blant tungvekterne faller Nel 1,14 prosent til 18,65 kroner, Yara svekkes 0,68 prosent til 337,00 kroner, og Norsk Hydro går tilbake 1,51 prosent til 28,06 kroner.