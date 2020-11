Meglerhus bidrar til å løfte aksje

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 831,46 poeng, opp 0,25 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Utfallet av presidentvalget i USA er fremdeles ikke klart.

– Vi kan risikere at Trump ikke stoler på valgresultatet og ønsker å fintelle stemmene. Det er ikke noe noen ønsker seg og vil være negativt for markedet, sier Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, til Finansavisen.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 40,66 dollar, opp 1,25 prosent.

«Valgresultatet kan imidlertid ha innvirkning på prisen, og en Trump-seier kan bidra til at prisnivået holder seg på et høyere nivå, mens en Biden-seier kan på et tidspunkt gi en bedring i etterspørsel og i sin tur høyere priser, men også medføre risiko på tibudssiden som kan overveie den positive effekten», skriver Rystad Energy i en oppdatering.

Equinor faller 0,4 prosent til 123,90 kroner mens Aker BP stiger 0,1 prosent til 156,10 kroner.

Pareto Securities tar opp dekning på HydrogenPro med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 70 kroner, melder TDN Direkt. Meglerhuset påpeker at selskapet har fire store nøkkelprosjekter, samt en stor pipeline, og at det står foran en attraktiv fremtid i en meget dynamisk og raskt voksende hydrogrenindustri.

Aksjen stiger 12,2 prosent til 29,40 kroner.

Arctic Securities oppgraderer anbefalingen på REC fra hold til kjøp og jekker ifølge TDN Direkt opp kursmålet fra 3,5 kroner til 19 kroner. Meglerhuset fokuserer på de to nylige partnerskapene som kan legge grunnlaget for oppstart av anlegget i Moses Lake. I tillegg mener analytikerne at underliggende trender rundt karbon og elektrifisering er godt nytt for REC.

Aksjen stiger 1,1 prosent til 11,31 kroner.

Mowi oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 80 millioner euro i tredje kvartal 2020, sammenlignet med 148 millioner euro i samme periode i fjor. Selskapets resultater i ble ifølge rapporten sterkt påvirket av coronatiltak. Mowi-styret har besluttet at det ikke vil bli utbetalt noe utbytte i tredje kvartal.

Aksjen faller 1,5 prosent til 150,70 kroner.