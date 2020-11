Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 2,6 prosent og står i 11.450,83 poeng mens Dow Jones står i 27.697,80 poeng etter en oppgang på 0,8 prosent.

S&P 500 stiger 1,1 prosent til 3.306,37 poeng.

Facebook og Apple stiger henholdsvis 6,4 prosent og 3,1 prosent i åpningsminuttene.

Makro

Ifølge en undersøkelse foretatt av ADP Employer Services ble 365.000 personer ansatt i den private sektoren i USA i oktober.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang i sysselsettingen på 650.000 personer.

Samtidig har det blitt kjent at den amerikanske handelsbalansen kom inn på minus 63,9 milliarder dollar i september, fra et revidert underskudd på 67,0 milliarder foregående måned.

Presidentvalget

Utfallet av presidentvalget i USA er fremdeles ikke klart.

– Vi kan risikere at Trump ikke stoler på valgresultatet og ønsker å fintelle stemmene. Det er ikke noe noen ønsker seg og vil være negativt for markedet, sier Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, til Finansavisen.

Det går mot tidenes valgtriller og det kan ta flere dager før resultatet er klart.

«Med økt sannsynlighet for en Trumpseier, og at det ligger an til at Republikanerne beholder kontroll med Senatet, så har aksjemarkedet steget i dag tidlig. En seier til Trump vil blir tolket positivt generelt i aksjemarkedet, siden det vil sikre at det ikke blir skatteøkninger», skriver sjeføkonom Elisabeth Holvik i en oppdatering fra SpareBank 1.

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet minner om at det er selskapenes langsiktige verdiskapning som betyr noe for den langsiktige investor, ikke hvem som til enhver tid er president. Han mener de økte svingningene i opptakten til presidentvalget ikke bør sammenlignes med økt risiko.