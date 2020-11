Teknologifest på Wall Street

Selv om valgresultatet ikke er klart enda, steg det amerikanske aksjemarkedet kraftig onsdag på valgdagen, ledet av teknologiaksjer. I skrivende stund er oddsen på Biden-seier nede i 1,22 hos Betsson, mens Trumps odds for å vinne er på 4,50.

Teknologitunge Nasdaq ledet an med en oppgang på 3,85 prosent, etterfulgt av S&P 500 og Dow Jones. De to sistnevnte stengte opp henholdsvis 2,21 og 1,35 prosent.

– Jeg tror den største nyheten i markedet nå er at det ikke kommer til å bli en blå bølge, som generelt er støttende for markedet. Fremover tror jeg det vil handle mer om «policy» og FED, enn politikk, noe jeg tror er bra for markedet, sier Mike Lewis i Barclays til CNBC.

Nasdaq hadde sin beste handelsdag siden april.

Søker «trygg havn»

Blant teknologiaksjene steg Amazon, Apple og Microsoft mer enn 4 prosent. Facebook klatret 8 prosent, mens Alphabet hadde en kursoppgang på litt over 6 prosent.

Nyhetsbyrået CNBC skriver at investorer beveger seg over i teknologiaksjer, siden avkastningen har vært høy der, og det har nærmest fått en status som en «trygg havn» i urolige tider.

I tillegg trekkes det frem at noen så potensialet for at republikanerne greier å holde fast i Senatet, siden en demokratisk kongress vil kunne gi høyere skatter, som vil tynge teknologisektoren.

«Det ser ut til at investorer kan være fornøyde med minst et halv brød (republikansk senat) og ingen skatteøkning, vel vitende om at de har en «Fed-put» hvis den finanspolitiske bistanden blir lavere fremover. Dette favoriserer vekstaksjer over verdiaksjer på kort sikt», skriver Stifel i Barry Bannister i et notat.

Lavere rente setter press på storbankene, og aksjer som JP Morgan og Bank of America falt onsdag.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 16,3 prosent til 29,74.

Gullprisen var ned 0,6 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.900,10 dollar.

Nordsjøoljen steg 2,2 prosent til 41,06 dollar pr. fat.

3-måneders renten falt 0,2 basispunkter til 0,096 prosent.

Renten på 2-åringen falt 2,3 basispunkter til 0,145 prosent.

10-års renten falt 11,1 basispunkter til 0,77 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 10,6 basispunkter til 1,548 prosent.