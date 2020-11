Bred børsoppgang i Asia

I Japan stiger Nikkei 1,40 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,23 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,83 prosent, og CSI 300-indeksen klatrer 1,02 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 2,56 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 2,07 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 1,28 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 2,29 prosent.

Presidentvalg

Investorene har fremdeles fokuset rettet mot valgthrilleren i USA, og fortsatt gjenstår resultatene fra flere vippestater.

Til tross for at valgresultatet ikke var klart, steg det amerikanske aksjemarkedet kraftig onsdag. Teknologitunge Nasdaq ledet an med en oppgang på 3,85 prosent, etterfulgt av S&P 500 og Dow Jones. De to sistnevnte stengte opp henholdsvis 2,21 og 1,35 prosent.

– Jeg tror den største nyheten i markedet nå er at det ikke kommer til å bli en blå bølge, som generelt er støttende for markedet. Fremover tror jeg det vil handle mer om «policy» og FED, enn politikk, noe jeg tror er bra for markedet, sa Mike Lewis i Barclays til CNBC onsdag kveld.