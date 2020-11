Verftsaksje dundrer opp 30 prosent

Oslo Børs åpnet opp torsdag morgen og ved lunsjtider er oppgangen på 0,40 prosent til 845,27.

Det er så langt torsdag omsatte aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs for 1,4 milliarder kroner.

Resultatet i presidentvalget i USA er fortsatt ikke klart, men Joe Biden er nå bare én stat unna å kunne bli president, med 264 valgmenn mot Donald Trumps 214.

Vinnerne så langt torsdag er solaksjen Ocean Sun OSUN ME og verftsaksjen Havyard .

Havyard er opp over 220 prosent den siste måneden, i kjølvannet av den godkjente akkordløsningen i datterselskapet Havyard Ship Technology AS (HST) i oktober.

Verftet har slitt økonomisk og i tillegg vært hardt rammet av koronasmitte blant utenlandske arbeidere. Til nå har 101 ansatte vært smittet, ifølge NRK.

Oppgangen torsdag kom i forkant av at Havyard Group-datterselskapet New Havyard Ship Technology AS meldte at det legger om driften til reparasjons- og serviceverft og reduserer tallet på ansatte med rundt 100. Selskapet begrunner dette med de rådende markedsforhold for nybygg og at muligheter for byggefinansiering vil være utfordrende i tiden fremover.

Oljeprisen over 41 dollar

Brent-oljen var torsdag morgen ned 0,73 prosent til 40,90 dollar fatet, mens WTI-oljen var ned 0,75 prosent til 38,83 dollar fatet. Ved lunsjtider er Brent ned 0,15 prosent til 41,14 dollar, mens lettoljen er ned 0,35 prosent til 38,98 dollar.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 40,66 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor var ned 0,80 prosent til 124,10 kroner i tidlig handel, mens Aker BP var ned 0,73 prosent til 156,65 kroner. Begge har hentet seg inn og er opp ved lunsjtider.

Nel ble tynget av Nikola-fall i tredje kvartal, og satt igjen med et underskudd på 628,6 millioner kroner. Aksjen falt nå 4,72 prosent i tidlig handel, men også den har hentet seg litt inn utover formiddagen. Aksjen er så langt dagens mest omsatte.

SATS tapte penger i tredje kvartal, og forventer å bli preget av coronapandemien også fremover. Aksjen falt 4,40 prosent i tidlig handel og fortsetter i samme leie.

For seismikkmyggen EMGS ble det bråstopp i tredje kvartal, noe som sendte aksjen ned 4,38 prosent til 0,61 kroner fra start på Oslo Børs torsdag.

Prosafe stupte hele 29,63 prosent til 0,75 kroner i åpningen torsdag, og toppet med det taperlisten. Aksjen har hentet seg inn, men er fremdeles dagens taper. Selskapet la frem kvartalstall torsdag morgen, og rapporten viste at selskapet fremdeles er i krise og aksjen er på listen over aksjer under særskilt observasjon på Oslo Børs.

Ellers fortsetter SAS ytterligere ned. Aksjen falt 8,20 prosent til 0,87 kroner fra start. Aksjen har hentet seg litt inn, men er fremdeles ned 55 prosent sist uke og 72 prosent den siste måneden.

Helse og handel

I rushet av resultatrapporter torsdag morgen var det et par selskaper som utmerket seg og leverte på den positive siden.

Kid kunne melde om kraftig resultathopp, og ble belønnet med en oppgang på 5,21 prosent til 101,00 kroner.

Targovax hadde ingen inntekter i 3. kvartal, men kunne melde at de nå venter viktige tall i sine studier mot slutten av året. Aksjen åpnet med en oppgang på 4,17 prosent til 6,50 kroner, men oppgangen har fortsatt utover formiddagen.