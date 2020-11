Feststemningen tiltar på Wall Street

Slik ser det ut på Wall Street etter nærmere tre timers handel:

Dow Jones går opp 1,50 prosent til 28.266,90 poeng.

S&P 500 stiger 1,73 prosent til 3.502,88 poeng.

Nasdaq Composite løftes med 2,21 prosent til 11.847,35 poeng.

Dermed fortsetter oppturen fra onsdag, da Nasdaq steg 3,85 prosent, S&P 500 gikk opp 2,21 prosent og Dow Jones la på seg 1,35 prosent.

Politisk kaos

Det er kaos rundt presidentvalget i USA. Det ble gjennomført tidligere i uken, men fortsatt vet man ikke resultatene. Foreløpig har Joe Biden 264 valgmenn bak seg, mens Donald Trump har 214, ifølge Wall Street Journal og Financial Times. 270 kreves for å få flertall.

Donald Trump og Joe Biden er nå sterkt uenig om valget er blitt gjennomført korrekt. Trump mener at tellingen av stemmer må stoppes, mens Biden mener alle stemmer må telles. Trump mener det er valgfusk og varsler søksmål.

Tross at det går mot seier for Biden og Demokratene, ligger det an til at Senatet vil forbli i republikanske hender og «den blå bølgen» ser ikke ut til å bli kraftig. Det setter investorer pris på.

– Markedet risikerer dermed ikke å få tredd på seg med reguleringer, mens jeg tror de skal klare å få gjennomslag for en stimulipakke, sier Karl Oscar Strøm i Pareto Securities til TDN Direkt.

Jobbtall

Antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 751.000 personer sist uke. Det er litt flere enn ventede 735.000, ifølge Bloomberg. Uken før var det 758.000 jobless claims (revidert opp fra 751.000).

Continuing claims – antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – var 7,29 millioner pr. 24. oktober. Det er en nedgang på 538.000 personer. Det er den sjette uken med fallende trend i continuing claims. I forkant ventet Bloomberg at antall continuing claims skulle være nede i 7,2 millioner.

Dette tallet nådde coronatoppen i midten av mai, på nær 23 millioner. I slutten av september bikket det under 11 millioner for første gang etter coronakrisen.

PS! Produktiviteten utenfor jordbrukssektoren i USA gikk opp 4,9 prosent på årsbasis i tredje kvartal, ifølge TDN Direkt. Det er svakere enn ventet oppgang på 5,6 prosent.