Hunden som ikke bjeffet

Rentebeslutningen i Norges Bank blir beskrevet som en non-event i den forstand at det ikke kom noen nye signaler. Men av og til er nyheten at hunden ikke bjeffer: Svakere vekstutsikter på lengre sikt som følge av smittebølgen og de nye innstrammingene for å håndtere den, er argumentet for (enda) senere renteheving.

Norges Bank er fullt klar over dette, men legger også vekt på den motsatte: At boligmarkedet er hetere enn ventet og at det er risiko for at det bygger seg opp finansielle ubalanser.

Kronen er uansett i den sterke enden av de seneste ukenes intervall. Euroen kostet torsdag ettermiddag 10,87 kroner. Risikoviljen i aksjemarkedet er høy. Investorene ser ut til å se gjennom kaoset etter det amerikanske presidentvalget slik at kranglingen mellom presidentkandidatene er mest støy. Siden Kongressen ser ut til å bli delt, blir det ikke så store stimulanser som det kunne blitt. Men foreløpig er alt, eller i alle fall mye, risk on.

Det er hyggelig for folk som er long norske kroner. Men litt uheldig for de kroneoptimistiske valutastrategene i BNP Paribas, som i begynnelsen av uken nok en gang måtte utløse stop loss etter at dollaren steg over 9,60. Torsdag ettermiddag kostet dollaren bare 9,18 kroner.