Oslo Børs steg – krakk i oljeserviceaksje

Oslo Børs åpnet steg 0,41 prosent til 845,03 torsdag. Det ble omsatte aksjer og egenkapitalbevis for 4,6 milliarder kroner.

Av de ti aksjene som steg mest var halvparten aksjer som er notert på Merkur Market, som snart bytter navn til Euronext Growth.

Ocean Sun steg 11,62 prosent til 24,50 kroner og var den Merkur-noterte aksjen som steg mest. Quantafuel endte opp 11,47 prosent til 52,0 kroner, mens SoftOx Solutions som steg 11,11 prosent til 80,0 kroner. De tre var også blant de fem aksjene som steg mest torsdag.

Vinneren ble imidlertid verftsaksjen Havyard som eksploderte etter lunsj, og på det meste var opp 36,5 prosent til 6,70 kroner. Oppgangen kom på en melding om at skipsverftet legger om virksomheten til å bli et rent reparasjonsverft når de seks fartøy som er under bygging blir levert i løpet av neste år.

Aksjen har steget 220 prosent den siste måneden, og det meste av oppgangen har kommet i kjølvannet av den godkjente akkordløsningen i datterselskapet Havyard Ship Technology AS (HST) i midten av oktober. Selskapet har nå en børsverdi på 150 millioner kroner.

SAS åpnet ned og fortsatte ned helt frem til slutt. Aksjen har falt 58 prosent den siste uken og 74 prosent den siste måneden.

Prosafe stupte hele 29,63 prosent til 0,75 kroner i åpningen torsdag. Aksjen hentet seg litt igjen inn, men ble likevel dagens soleklare taper.

Selskapet la frem kvartalstall torsdag morgen, og rapporten viste at selskapet fremdeles er i krise. Aksjen er på listen over aksjer under særskilt observasjon på Oslo Børs.

Mest omsatt var nok en gang hydrogenselskapet NEL , som ble tynget av Nikola-fall i tredje kvartal. Selskapet endte opp med et negativt resultat på 628,6 millioner kroner, tynget av en verdinedskrivning på Nikola-aksjene på 510 millioner kroner i kvartalet.

Oljeprisen steg

Ved børsslutt var Brent opp 0,20 prosent til 41,29 dollar, mens WTI-oljen var tilnærmet uendret på 39,13 dollar. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 40,66 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor EQNR var ned 0,80 prosent til 124,10 kroner i tidlig handel, mens Aker BP AKERBP var ned 0,73 prosent til 156,65 kroner. Begge hentet seg inn igjen i løpet av dagen.

Flere selskaper la frem kvartalstall, som også ga seg utslag i kursene.

SATS tapte 18 millioner kroner tredje kvartal, og forventer å bli preget av coronapandemien fremover. Aksjen falt 4,40 prosent i tidlig handel, men falt mer frem til børsslutt.

For seismikkmyggen EMGS ble det bråstopp i tredje kvartal, noe som sendte aksjen ned 4,38 prosent til 0,61 kroner fra start på Oslo Børs torsdag.

Kid kunne melde om kraftig resultathopp, og ble belønnet med en oppgang.

Targovax hadde ingen inntekter i 3. kvartal, men kunne melde at de nå venter viktige tall i sine studier mot slutten av året.