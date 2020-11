Bred oppgang på Wall Street mens presidentvalget fortsetter

Det ble en god handelsdag på New York-børsen, og alle de toneangivende indeksene stengte i pluss. Oppgangen kommer mens verden følger spent med på presidentvalget.

Den brede S&P-500 steg 1,94 prosent til 3.510,41.

Dow Jones stengte opp 1,95 prosent til 28.90,51.



Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 2,59 prosent til 11.890,93.



Torsdag kveld la sentralbanksjef Jerome Powell frem rentebeslutningen. Den amerikanske styringsrenten holdes uendret i intervallet null til 0,25 prosent.

«Økonomisk aktivitet og sysselsetting har fortsatt å hente seg inn, men holder seg godt under nivået ved begynnelsen av året», skrev rentekomiteen i Federal Reserve (FOMC) i en melding.

Det var ikke ventet noen endringer i renten ved denne kunngjøringen.

Behov for økonomisk støtte

Ifølge den Nobelprisvinnende økonomiprofessoren Paul Krugman kan USA ha behov for flere hundre milliarder dollar i måneden i «katastrofehjelp» for å holde økonomien flytende, siden økende coronavirusutbrudd fortsetter å legge press på utsiktene for arbeidere og bedrifter. Det skriver CNBC.

– Mange mennesker vil være uten arbeid, og mange bedrifter vil bli stresset. Vi må bare gjøre livet utholdelig for dem, sier Krugman.

Krugman mener at det er vanskelig å sette en prislapp på en ideell redningspakke. Men han understreker at det er nødvendig at den er «veldig, veldig stor».

– Vi har fortsatt 11 millioner færre jobber enn før [coronaviruset] inntraff, og alle disse menneskene er uten lønn. Lokale myndigheter er i ekstrem økonomisk nød, og tusenvis av bedrifter er på randen av sammenbrudd. Så vi trenger mye for å holde ting flytende.

Antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 751.000 personer sist uke. Det er litt flere enn ventede 735.000, ifølge Bloomberg. Uken før var det 758.000 jobless claims (revidert opp fra 751.000).

REDNINGSPAKKE: Paul Krugman mener det er behov for ytterligere stimulans. Foto: Scott Eells

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 6,02 prosent til 27,79 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.951,10 dollar, opp 2,90 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid ned 1,21 prosent til 40,70 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje falt 1,57 prosent til 38,51 dollar pr fat.

Tiåringen steg 0,92 basispunkter til 0,778 prosent.