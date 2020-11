To Spetalen-aksjer stiger til ny rekord

TECH OG HYDROGEN: Spetalen har festet grep om to av aksjene som stiger til ny all-time high på Oslo Børs fredag.

Hovedindeksen er ned 0,1 prosent til 844,372 ved lunsjtider fredag. Det er så langt omsatte aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs for 1,3 milliarder kroner.

13 av de 20 mest omsatte faller. Mowi og Nordic Semiconductor stiger mest av de syv som stiger, mens Aker BP faller mest.

Fem aksjer stiger til ny all-time high, mens to aksjer faller til ny all-time low.

All-time low: SAS og Airthings AIRX ME

All-time high: Arribatec ARR, Everfuel EFUEL ME, Europris , Kahoot KAHOOT ME og KID

Både Everfuel og Arribatec er selskaper Spetalen har tatt solide grep om i det siste.

Investorene følger fortsatt med valgthrilleren i USA. I de fire delstatene som vil avgjøre hvem som kan kåres til valgvinner i USA, har Joe Biden torsdag styrket seg i tre og Donald Trump i en.

Oljeprisen faller

Brent-oljen var fredag morgen ned 0,79 prosent til 40,42 dollar fatet, mens WTI-oljen var ned 0,64 prosent til 38,27 dollar fatet. Ved lunsjtider har oljeprisen falt videre og Brent er ned 2,4 prosent til 40,27 dollar, mens WTI er ned 2,8 prosent til 38,00 dollar.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,29 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor og Aker BP faller med oljeprisen og får følge av Shelf Drilling , Archer ARCHER, Petronor , Seadrill SDRL og Interoil høyt på taperlisten, som toppes av Merkur-norterte Golden Energy Osshore GEOS ME.

Avtaler og tall

Play Magnus kunne i morges offentliggjøre at de har inngått en avtale med Eurosport om de europeiske og asiatiske rettighetene til 2021-sesongen av Champions Chess Tour. Nyheten sender aksjen opp.

Hexagon Composites stiger etter at selskapet la i morges frem tredjekvartalstall som viste et kraftig resultatfall , før rapporten kunne imidlertid Hexagon-datter Hexagon Purus melde at de har sikret seg ordre fra Hino Trucks og en kontrakt med Stadler Rail.

Omsetningen til Seabird Exploration falt kraftig i tredje kvartal, men bedret likevel resultatet marginalt. Nå vil selskapet hive seg på den grønne bølgen.