Rød start på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,57 prosent og står i 11.823,28 poeng mens Dow Jones står i 28.265,33 poeng etter en nedgang på 0,44 prosent.

Rundt klokken 15 norsk tid utropte TV 2 Joe Biden som valgvinner i USA.

Tallknuserne i Handelsbanken mener markedene priser inn et slags «best case»-scenario hva gjelder utfallet av valget i USA.

«Her ser en for seg at vi vil få en nedtrapping av handelskrigene under Joe Biden, samtidig som et republikansk flertall i Senatet vil bety at de kommuniserte skatteøkningene og reguleringene fra Joe Biden vil bli forhindret, skriver Halfdan Grangård i en oppdatering fra Handelsbanken.

Selv etter flere kontroversielle uttalelser fra Donald Trump i etterkant av valget, mener Ingvild Borgen Gjerde, analytiker i DNB Markets, at det er mindre kaos enn fryktet.

«Investorer har en evne til å fokusere på det positive, heller enn det negative. Utviklingen så langt har vært betryggende», skriver Gjerde i en rapport.

Fredag har det blitt kjent at non farm payrolls i USA økte med 638.000 i oktober og at arbeidsledigheten endte på 6,9 prosent. Ifølge Infront var det ventet en økning på 600.000 og en ledighet på 7,7 prosent.