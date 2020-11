«Fryktindeksen» i rute for største ukentlige fallet siden april

Vix-indeksen, ofte omtalt som fryktindeksen, faller fredag for femte dag på rad. Indeksen er ned 8,3 prosent til 25,28 poeng for dagen.

Siden fredag er indeksen ned over 12 poeng, og er i rute til den største nedgangen siden tidlig i april.

Nedgangen følger etter presidentvalgkampen nærmer seg et resultat, uten at det har vært store utslag i aksjemarkedet. Til tross for fallet ligger indeksen over det langsiktige gjennomsnittet på 20 poeng. Det skriver Reuters.

Nyhetsbyrået påpeker at det fortsatt er knyttet spenning til den pågående tellingen av stemmer, dog ikke bare for hvem som skal flytte inn i Det Hvite Hus. Det er nemlig et annet viktig resultat av valgkampen: hvilket parti som får kontroll i kongressen.

Flere analytikere håper på at Demokratene ikke får kontroll over presidentskapet og kongressen, da det i større grad vil bli lettere for dem å innføre høyere skatter. Det er særlig knyttet spenning til hvordan Senatet vil se ut, da det ser ut til å stå og falle på delstaten Georgia.

I denne vippestaten skal det velges to nye senatorer, der det for øyeblikket ikke ligger an til at noen av kandidatene får over halvparten av stemmene. I motsetning til hvordan valget av president er utformet, kreves det over halvparten av stemmene i en delstat for å bli innsatt som senator. Dersom ingen oppnår dette, vil det bli gjenvalg i januar.

Av CNN sin oversikt går det fram at Demokratene for øyeblikket har vunnet 13 av setene som er til valg, mens Republikanerne har vunnet 17. Med det står førstnevnte med 48 av setene totalt, mens republikanerne står med 47. Det er totalt 100 seter i det amerikanske senatet.