Wall Street stengte til beste uken siden april

De ledende indeksene stengte til den beste uken siden april fredag. Dette til tross for at indeksene forble på stedet hvil, mens stemmeopptellingen i presidentvalget går sin gang.

Dow Jones stengte ned 0,24 prosent til 28.323,00 poeng.

S&P 500 krympet marginalt 0,03 prosent til 3.509,51 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,04 prosent til 11.895,23 poeng.

Resultatet nærmer seg

Det er ikke uventet den pågående opptellingen av stemmer i presidentvalget som har preget overskriftene fredag. Lenge har det vært kommunisert at det i år grunnet pandemien kommer til å ta lengre tid enn ventet med å få det endelige resultatet fra valget. Ventingen har uansett skapt frustrasjon hos mange, deriblant Donald Trump. Likevel, resultatet nærmer seg, og det ser ut til at det er Joe Biden som kommer til å gå seirende ut av kampen.

Uthalingen har skapt nervøsitet på New York-børsen, og det er ikke bare valget av president som er i fokus. Det skal nemlig også velges en rekke nye senatorer til kongressen, og hvorvidt Demokratene eller Republikanerne får flertall vil være av stor betydning. Mange investorer har fryktet «den blå bølgen», altså at Demokratene skal få flertall i kongressen og i Det Hvite Hus. Det vil medføre at de lettere kan gjennomføre mer av politikken de ønsker, og følgelig er det trolig at skattene vil jekkes opp.

Sterke jobbtall demmer opp

Til tross for at valget skaper nervøsitet, har trolig de ferske jobbtallene vært med på å løfte optimismen på New York-børsen. Non Farm payrolls i USA viser at det var en økning på 638.000. Arbeidsledigheten var på 6,9 prosent og falt dermed med 1 prosentpoeng.

Ifølge Infront var det ventet en økning på 600.000 og en ledighetsrate på 7,7 prosent.

«Den nye rapporten viser at den amerikanske økonomien bedres raskt fra Covid-relaterte nedstengninger i våres med en arbeidsledighetsrate som allerede faller under 7 prosent», hevdet Tony Bedikian, sjef for Global Markets i Citizens. Det skriver CNBC.



Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 10,8 prosent til 24,59.

Gullprisen var opp 0,4 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.954,2 dollar.

Nordsjøoljen falt 3,2 prosent til 39,64 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 0,1 basispunkter til 0,099 prosent.

Renten på 2-åringen falt 0,4 basispunkter til 0,153 prosent.

10-års renten steg 5,5 basispunkter til 0,825 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 7,3 basispunkter til 1,603 prosent.