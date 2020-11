Asia-børsene stiger markant etter Biden-seier

I Japan stiger Nikkei 2,48 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 1,64 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 1,97 prosent, og CSI 300-indeksen er opp 2,16 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 1,65 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,40 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia legger på seg 1,75 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 1,23 prosent.

Ny president

Lørdag ettermiddag ble det klart at Joe Biden blir USAs 46. president, etter å ha trukket det lengste strået i Pennsylvania og Nevada.

Det har imidlertid ikke skjedd uten dramatikk, og sittende president, Donald Trump, har fortsatt ikke anerkjent nederlaget. Senest en liten time før de store amerikanske medienes kunngjøring av Biden som valgvinner, skrev Trump på Twitter at han vant dette valget klart.

Den sittende presidenten hevder at det har foregått valgjuks i flere stater, og kilder hevdet søndag overfor Fox News at Trump er innstilt på å erkjenne valgnederlag hvis han ser det ikke er mulig å nå fram i rettsvesenet.

Etter at Biden lørdag var blitt erklært som seierherre, leverte Trumps valgkampstab inn et nytt søksmål. Denne gange i Arizona, hvor de krever at et stort antall stemmesedler må gjennomgås på nytt manuelt.