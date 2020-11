Oslo Børs åpner mandag morgen opp, etter at valgthrilleren i USA i helgen ble avgjort. Lørdag ettermiddag ble det klart at Joe Biden blir USAs 46. president.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 854,81, opp 1,07 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 577 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 1,66 prosent til 40,32 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,62 prosent til 37,98 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,95 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

– Handelen i morges preges av økt risikoappetitt, noe som gjenspeiler økende tillit til at Joe Biden vil innta Det hvite hus, og at republikanerne holder kontrollen over Senatet, sier sjefsmarkedsstrateg Michel McCarthy i CMC Markets, ifølge TDN Direkt, og påpeker at en splittet Kongress minker risikoen for en opptrapping i handelskrigen og økte skatter.

Ellers annonserte Libyske National Oil Corporation (NOC) ifølge TDN Direkt at oljeproduksjonen i landet har kommet over 1 million fat pr. dag.

Ifølge nyhetsbyrået har libysk oljeproduksjon har dermed tatt seg opp raskere enn først ventet. NOC påpeker imidlertid i meldingen at de står ovenfor store økonomiske vanskeligheter og at de kanskje ikke vil være i stand til å opprettholde nåværende produksjonsnivå.

Equinor faller 0,44 prosent til 123,35 kroner, mens Aker BP klatrer 0,81 prosent til 155,65 kroner.

I rødt

Norwegian faller markante 21,27 prosent til 0,51 kroner. Mandag morgen ble det kjent at regjeringen ikke vil støtte flyselskapet med mer likviditet.

– At regjeringen nå har besluttet å ikke gi Norwegian ytterligere likviditetsstøtte, er svært skuffende og oppleves som en skikkelig knyttneve i magen for alle i hele Norwegian som har kjempet for selskapet og i en tid hvor våre konkurrenter mottar tosifrede milliardbeløp fra sine lands myndigheter, sier Norwegians-sjef Jacob Schram i en kommentar.

Oslo Børs har satt Norwegian-aksjen under særlig observasjon frem til det kommer ytterligere opplysninger rundt situasjonen i selskapet.

Ellers blant tungvekterne faller Bakkafrost 1,02 prosent til 580 kroner. ABG Sundal Collier nedgraderer i dag aksjen fra kjøp til hold.

Aker er ned 1,59 prosent til 409,40 kroner. Aksjen er fra og med mandag notert eks utbytte på 11,75 kroner.

Opptur

Everfuel EFUEL-ME , hvor investor Øystein Stray Spetalen eier 33,3 prosent, er dagens foreløpig største vinner med en oppgang på 19,40 prosent til 32,00 kroner. Fredag ble det kjent at selskapet kjøper H2CO AS fra Uno-X.

Nel styrkes mandag 5,32 prosent til 19,98 kroner, REC er opp 5,17 prosent til 12,20 kroner, og Scatec Solar klatrer 3,66 prosent til 238,00 kroner.