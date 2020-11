Rally i solaksje etter euforisk analyse

Oslo Børs åpnet mandag opp, og har holdt seg på noenlunde samme nivå utover dagen. I helgen ble valgthrilleren i USA avgjort, og det ble klart at Joe Biden blir USAs 46. president.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 853,13, opp 0,87 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.

Opptur

Ocean SunOSUN-ME som hadde første handelsdag for et par uker siden, og Fearnley mener nå aksjen har potensial til å tidobles i verdi.

Aksjen skjøt fart etter nyheten kom, men har justert inn noe fra toppnoteringen intradag på 51,01 kroner. I skrivende stund handles aksjen til 41,60 kroner.

EverfuelEFUEL-ME , hvor investor Øystein Stray Spetalen eier 33,3 prosent, opplever også en markant økning på børs i dag etter det fredag ble kjent at selskapet kjøper H2CO AS fra Uno-X.

Nel styrkes mandag, REC er opp, og Scatec Solar klatrer også.

I rødt

Norwegian falt markant etter det mandag morgen ble kjent at regjeringen ikke vil støtte flyselskapet med mer likviditet.

– At regjeringen nå har besluttet å ikke gi Norwegian ytterligere likviditetsstøtte, er svært skuffende og oppleves som en skikkelig knyttneve i magen for alle i hele Norwegian som har kjempet for selskapet og i en tid hvor våre konkurrenter mottar tosifrede milliardbeløp fra sine lands myndigheter, sier Norwegians-sjef Jacob Schram i en kommentar.

Utover dagen har fallet avtatt noe, men aksjen er fremdeles godt ned. Oslo Børs har satt Norwegian-aksjen under særlig observasjon frem til det kommer ytterligere opplysninger rundt situasjonen i selskapet.

Exact Therapautics faller også tungt mandag, uten at det er noen spesifikke nyheter som bidrar til fallet. Ellers blant tungvekterne faller Bakkafrost . ABG Sundal Collier nedgraderer i dag aksjen fra kjøp til hold.

Aker er ned 1,59 prosent til 409,40 kroner. Aksjen er fra og med mandag notert eks utbytte på 11,75 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag opp 1,66 prosent til 40,32 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,62 prosent til 37,98 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,95 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

USA var første land i verden til å komme over 10 millioner smittede av coronaviruset søndag, og må ta grep for å få bukt med andre bølge av viruset. Det vil påvirke oljeprisen mener ekspert.

– Det vil få konsekvenser etter litt tid. Enten krymper du energietterspørselen eller endrer konsumentenes oppførsel, sier Howie Lee, økonom i OCBC, som tror det kan bli nedstengning under Biden.

– Handelen i morges preges av økt risikoappetitt, noe som gjenspeiler økende tillit til at Joe Biden vil innta Det hvite hus, og at republikanerne holder kontrollen over Senatet, sier sjefsmarkedsstrateg Michel McCarthy i CMC Markets, ifølge TDN Direkt, og påpeker at en splittet Kongress minker risikoen for en opptrapping i handelskrigen og økte skatter.

Equinor klatrer, og det gjør også Aker BP .