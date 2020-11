Oslo Børs åpner rett ned etter mandagens ville børsfest

Oslo Børs faller i åpningen tirsdag.

Etter 25 minutters handel står hovedindeksen i 880,03, ned 0,36 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 725 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,09 prosent til 42,48 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,16 prosent til 40,28 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Gårsdagens nyhet om vaksinegjennombrudd for Pfizer og BioNTech bidro til å både løfte børser og oljeprisen. Tirsdag har prisene falt litt tilbake igjen.

– Vaksinen vil utvilsomt være en «game-changer» for oljemarkedet. Pandemien er imidlertid den viktigste bekymringen på kort sikt. Etterhvert som vi ser flere nedstengninger i Europa og utbruddene i USA blir mer alvorlige, vil oljemarkedet fortsatt holdes i sjakk, sier sjefsmarkedsstrateg Stephen Innes i Axi, ifølge TDN Direkt, og påpeker også at det sannsynligvis vil ta seks måneder for de fleste av oss å motta vaksinen.

Equnor faller 0,11 prosent til 133,05 kroner, mens Aker BP er ned 0,79 prosent til 170,40 kroner.

I rødt

Norwegian brenner penger på høygir, viser selskapets tredjekvartalstall som ble lagt frem tirsdag morgen. Rapporten viste et justert driftsunderskudd på 400 millioner kroner, og et driftsunderskudd på 2,8 milliarder kroner.

Norwegian-aksjen faller 6,41 prosent til 0,52 kroner.

Regjeringen foreslår å avvikle statens eierskap i Aker Kværner Holding, og ber om fullmakter til å selge statens aksjer i Aker Solutions , Akastor , Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture .

I skrivende stund faller Aker Solutions 2,02 prosent til 11,14 kroner, mens Akastor er ned 1,78 prosent til 7,19 kroner. Børsferskingene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture svekkes henholdsvis 3,33 prosent til 4,06 kroner og 4,58 prosent til 8,13 kroner.

Adevinta faller 4,13 prosent til 146,10 kroner som dagens mest omsatte aksje. Bakgrunnen er Jan Nagell-Erichsen salg av 3,5 millioner Adevinta-aksjer.

Opptur

Tor Olav Trøims Borr Drilling topper tirsdag morgen vinnerlisten med en oppgang på 20,32 prosent til 5,56 kroner.

Også Everfuel EFUEL-ME, hvor investor Øystein Stray Spetalen eier 33,3 prosent, er en av dagens foreløpig største vinnere med en oppgang på 8,49 prosent til 34,50 kroner. Den siste uken er aksjen styrket mer enn 50 prosent.

Fredag ble det kjent at selskapet kjøper H2CO AS fra Uno-X.

Magseis Fairfield og NRC stiger markant etter å ha lagt frem tredjekvartalstall tirsdag. Førstnevnte bedret resultatet og økte ordrereserven, noe som sender aksjen opp 7,78 prosent til 1,80 kroner.

NRC økte inntektene med 6 prosent i tredje kvartal, men sliter med lave marginer og færre anbud i Norge. Aksjen klatrer 6,62 prosent til 21,75 kroner.