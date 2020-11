Ujevn start på New York-børsen etter mandagens rally

TIRSDAG: Pfizer og BioNTech inntar nok en gang vinnerlisten etter at handelen tok til på Wall Street. Foto: Bloomberg Mercury

Mandag var det fest på Wall Street etter at Pfizer og BioNTech informerte om en vaksine som skal være 90 prosent effektiv i å hindre covid-19-infeksjoner. Dow Jones gikk opp nærmere tre prosent, S&P 500-indeksen steg 1,2 prosent mens Nasdaq-indeksen falt 1,5 prosent.

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen tirsdag har Nasdaq-indeksen falt 0,75 prosent og står i 11.625,60 poeng mens Dow Jones står i 29.269,84 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent. S&P 500 faller 0,1 prosent til 3.547,16 poeng.

Pfizer-aksjen klatrer ytterligere 3,2 prosent mens BioNTech stiger 3,4 prosent. Ifølge DNB Markets ventes det at vaksinen skal være klar til nødbruk allerede ved utgangen av november, og Pfizer og BioNTech sier de kan produsere opptil 50 millioner doser allerede i år. Neste år kan de produsere 1,3 milliarder.

Cruiseselskapene Norwegian Cruise Line, Carnival og Royal Caribbean Cruises faller 3-5 prosent etter mandagens rally.