Trøim-aksje steg nesten 48 prosent

I FORM: Tor Olav Trøim kan glede seg over hans Vålerengas prestasjoner den siste tiden. Tirsdag gikk det også voldsomt bra med Borr Drilling. Foto: NTB

Oslo Børs endte ned 0,48 prosent til 878,93 poeng. Det ble omsatt aksjer for hele 6,7 milliarder kroner.

Mandag var det kraftig oppgang som følge av håp om coronavirusvaksine fra legemiddelgiganten Pfizer og det tyske bioteknologifirmaet BioNTech.

Olje

Oljeprisene har gått markant opp etter de positive vaksinenyhetene. Ved børsens stengetid tirsdag var WTI-oljen opp 2,90 prosent til 40,98 dollar fatet, mens brentoljen kostet 43,07 dollar, opp 1,69 prosent for dagen.

Equinor gikk opp 1,65 prosent til 135,40 kroner.

Aker BP la på seg 1,40 prosent til 174,15 kroner. Arctic Securities gjentar kjøpsanbefaling på sistnevnte, og setter kursmålet på 250 kroner, mot tidligere 235 kroner.

I grønt

Meglerhusene venter svake tall fra BW LPG i tredje kvartal, viser konsensus-estimater. Nettoresultatet ventes å bli 23 millioner dollar. Det er en nedgang på 63 prosent på bunnlinjen fra andre kvartal, da selskapet rapporterte et resultat etter skatt på 62,1 millioner dollar. Samtidig øker Danske Bank kursmålet fra 51 til 54 kroner, og gjentar kjøpsanbefaling. Aksjen stengte opp 1,74 prosent til 43,32 kroner.

Norwegian brenner penger på høygir, viser selskapets tredjekvartalstall som ble lagt frem tirsdag morgen. Rapporten viste et justert driftsunderskudd på 400 millioner kroner, og et driftsunderskudd på 2,8 milliarder kroner. Mandag ble det kjent at staten ikke vil gi selskapet flere milliarder. Aksjen endte likevel opp 0,57 prosent til 0,56 kroner.

Den store vinneren ble Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling som ruste opp 47,65 prosent til 6,86 kroner.

Shelf Drilling steg 18,10 prosent til 2,48 kroner.

I rødt

Teknologiaksjene sliter etter nyhetene om coronavaksine. Kahoot falt 3,39 prosent til 57 kroner. Pexip kollapset med 12,64 prosent til 61 kroner. Nordic Semiconductor stengte 5,17 prosent i rødt til 110 kroner.

SATS har stengt treningssentre i Oslo og Bergen som følge av strenge tiltak mot coronaviruset. Aksjen gikk ned 3,69 prosent til 18,78 kroner.